Bienne renverse GE-Servette en sept minutes

Les Aigles tenait le match jusqu' à un superbe sursaut des Seelandais en 3e période.

C’était sans doute la période de trop pour GE-Servette. Pour son troisième match de la semaine contre un HC Bienne qui, lui, reprenait la compétition, les Aigles ont laissé filer une rencontre qu’ils maîtrisaient pourtant parfaitement pendant deux tiers. Mené logiquement de deux longueurs (3-1), Bienne a renversé le match en sept petites minutes.

Un scénario assez incroyable qui doit autant à un formidable sursaut des Seelandais qu’à une tout aussi spectaculaire baisse de régime des Genevois. La victoire biennoise porte la marque d’un certain Dominik Diem, quatre fois passeur sur les quatre premières réussites de son équipe. Une mention "très bien" doit aussi être accordée à Michael Hügli et Toni Rajala auteur chacun de deux buts lors d’une soirée assez folle et intense.

Il n’y a pas eu de round d’observation. Dominateur, c’est pourtant GE-Servette qui s’est fait surprendre en contre. Une merveille d’ouverture de Dominik Diem dans l’axe a trouvé Anssi Salmela. Le Finlandais est bien plus qu’un défenseur, il est aussi un formidable manieur de palet. Seul face à Gauthier Descloux, il a parfaitement levé son puck pour ouvrir le score.

Mais voilà, comme vendredi soir face à Zoug, les Genevois n’ont pas paniqué. Bien dans leur patins et dans leur système revisité, ils ont repris leur infatigable travail de sape. Noah Rod a montré le chemin à suivre en égalisant d’un maître tir en supériorité numérique. La première pause n’a pas coupé l’élan des visiteurs. Bien au contraire puisque Goran Bezina s’est rappelé qu’il possède un des tirs les plus précis de la ligue. Bien décalé par Daniel Winnik, il a joliment déjoué Jonas Hiller d’un lancé du poignet sec et précis. Le break est ensuite tombé presque logiquement par Mercier tant les Aigles ont dominé les débats pendant 40 minutes.

La suite, on la connaît. jambes coupées, comme si on avait éteint la lumière, les Aigles n’ont pas pu trouver le moyen de conserver cet avantage. L’année se termine sur un couac au bout du lac. Mais les Grenat peuvent laisser venir 2019 avec une certaine sérénité tant cette équipe n’a plus rien à voir avec celle qui ne mettait pas un patin devant l’autre à l’extérieur en début de saison.

Lausanne gagne sans Junland

On avait hâte de voir comment le LHC se comporterait face à Zurich sans Jonas Junland. Sans l’atout No 1 de Ville Peltonen dans le compartiment défensif, sans le joueur que le coach finlandais utilise d’ordinaire le plus (22’41 de glace en moyenne), à toutes les sauces. Sans son top-scorer, défenseur le plus prolifique de la Ligue (25 points en 27 matches) au rôle multiple dans le jeu des Lions. Eh bien, malgré la victoire acquise samedi soir (4-3), on demande à revoir. Déjà parce qu’une donnée inattendue est venue quelque peu biaiser l’équation et fragiliser davantage l’arrière-garde vaudoise: l’absence de Matteo Nodari pour cause de maladie. Dans les faits, le LHC n’a du reste pas paru des plus sereins derrière, où il a fait preuve de pas mal de largesses. A l’image de la perte de puck de Ronalds Kenins, à l’origine de l’ouverture du score adverse (8e Pius Suter), six minutes avant de se faire expulser pour avoir tombé les gants. L’erreur de l’attaquant letton n’a pas été l’unique couac défensif vaudois. Il y a aussi eu le trop grand espace accordé à Simon Bodenmann sur le 2-1 zurichois (26e). Et d’autres imprécisions, dans le placement comme à la relance, qui n’ont toutefois pas porté à conséquence. Offensivement? Cela n’a pas toujours été convaincant. A la ligne bleue notamment, là où Junland oeuvrait. Reste que le LHC est monté en puissance tout en gommant ses erreurs au fil de la soirée. Jusqu’à revenir au contact (45e Joël Vermin, auteur d’un doublé après le 1-1 de la 11e) avant de passer l’épaule à cinq minutes de la troisième sirène par l’inévitable Tyler Moy (6e but en 10 matches) puis de classer l’affaire dans la cage vide grâce à Robin Leone (58e). Avec par ailleurs le concours d’un Joël Genazzi présent sur trois réussites lausannoises. Soit là où on l’espérait en l’absence de sa traditionnelle locomotive suédoise en défense.

Gottéron s’est saboté en infériorité numérique

Dans un match qui a débuté avec 15 minutes de retard suite à une panne d’électricité à la BCF-Arena 75 minutes avant le coup d’envoi, FR Gottéron a pris le meilleur départ. Le défenseur Benjamin Chavaillaz, à la conclusion d’un travail préparatoire de Killian Mottet, a ouvert la marque (5e, 1-0). Mais les Dragons ont très vite été rejoints par le HC Davos. Les Grisons ont riposté avec l’aide bien involontaire de l’Américain du HCFG Jim Slater, buteur contre son camp après 21 minutes de jeu.

Beaucoup plus agressif dès le début de la deuxième période, le HCD du nouveau coach Harijs Witolinsch a pris le dessus sur des Fribourgeois étouffés par le pressing davosien. La pénalité de cinq minutes et l’expulsion pour le match du défenseur Sebastien Schilt, auteur d’un coup de genou sur l’attaquant Anton Rödin, a permis aux Grisons de marquer à deux reprises en powerplay, à chaque fois grâce à Dario Meyer (28e 1-2 et 30e, 1-3).

En début de troisième période, Mottet, lancé par Chavaillaz, a relancé les actions fribourgeoises en remportant son duel face au gardien Gilles Senn (41e, 2-3). Les Dragons ont passé le reste de la soirée à chercher l’égalisation. Leurs efforts auraient déjà pu être anéantis à la 56e minute de jeu si Reto Berra n’avait pas retenu un penalty d’Andres Ambühl. Les hommes de Mark French ont pris d’assaut la cage davosienne jusqu’à la dernière seconde. En vain. Le HC Davos a ainsi remporté son premier match en cinq sorties depuis le départ d’Arno Del Curto. Les Fribourgeois, qui se déplaceront à Zurich dimanche, ont perdu un quatrième match en cinq rencontres.

Bienne - GE-Servette 5-3 (1-1 0-2 4-0)

Tissot Arena. 6013 spectateurs.

Arbitres: M Oggier et Müller; Castelli/Schlegel.

Buts: 9e Salmela (Diem) 1-0. 16e Rod (jacquemet, à 5c4) 1-1. 22e Bezina (Winnik) 1-2; 31e Mercier (Romy, Winnik) 1-3; 43e Hugli (Diem) 2-3; 50e Rajala (Diem) 3-3. 50e Hügli (Diem, Earl, à 5c4) 4-3. 60e Rajala (4 c 6 but vide) 5-3.

Bienne: Hiller; Egli, Slamela; Kreis, Sataric; Fey, Maurer; petschenig, Wüest; Pedretti, Tschantré, Rajala; Brunner, Earl, Schmutz; Riat, Diem, Hügli; Cameron, Neuenschwander, Künzle.

GE-Servette: Descloux; Vukovic, Martinson; Jacquemet, Tommernes; Mercier, Bezina; Wick, Almond, Rod; Rubin, Richard, Winnik; Skille, Romy, Kast; Fritsche, Berthon, Maillard;

Pénalités: 4x2’ contre Bienne. 5x2’ contre GE-Servette.

Notes: Bienne sans Pouliot, Fuchs, Forster, Lüthi (blessés), Moser (Suisse M20). GE-Servette sans Bouma, Wingels, Simek, Fransson, Antonietti, Völlmin, Douay, Dufner, Bozon (blessés).

Lausanne - Zurich 4-3 (1-1 0-1 3-1)

Malley 2.0. 6700 billets vendus (à guichets fermés).

Arbitres: MM. Stricker, Salonen (Fin); Gurtner, Gnemmi.

Buts: 8e Suter 0-1, 11e Vermin (Leone, Genazzi/5c4) 1-1, 26e Bodenmann (Suter) 1-2, 45e Vermin (Jeffrey, Genazzi) 2-2, 55e Moy (Genazzi) 3-2, 58e Leone (Jeffrey, Vermin) 4-2, 60e Pettersson (Noreau) 4-3.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Borlat, Genazzi; Schelling; Vermin, Jeffrey, Leone; Moy, Emmerton, Kenins; Bertschy, Mitchell, Antonietti; Zangger, Froidevaux, In-Albon; Traber.

Zurich: Flüeler; Klein, P. Baltisberger; Sutter, Geering; Noreau, Karrer; Marti, Blindenbacher; C. Baltisberger, Schäppi, Herzog; Bodenmann, Backman, Hollenstein; Pettersson, Suter, Bachofner; Hinterkircher, Prassl, Miranda.

Pénalités: 1x2’ + 1x5’ (13e Kenins, méconduite pour le match) contre Lausanne; 5x2’ + 1x5’ (13e Noreau) contre Zurich.

Notes: Lausanne sans Boltshauser, Junland, Herren (blessés), Nodari (malade) ni Roberts (surnuméraire). Zurich sans Cervenka, Nilsson, Wick (blessés), Berni (Mondial M20) ni Shore (surnuméraire). Tir sur le poteau: 38e Moy. Zurich joue sans gardien de 57’44 à 57’54. 58’50 Zurich demande un temps-mort et rejoue sans gardien jusqu’à la fin du match.

FR Gottéron – Davos 2-3 (1-1 0-2 1-0)

BCF-Arena. 6500 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Lemelin, Tscherrig, Altmann et Wolf.

Buts: 5e Chavaillaz (Mottet) 1-0, 21e Ambühl 1-1, 28e Meyer (Lindgren, Hischier/ 5 c 4) 1-2, 30e Meyer (Lindgren, Ambühl/ 5 c 4) 1-3, 41e Mottet (Chavaillaz) 2-3.

FR Gottéron: Berra; Abplanalp, Stalder; Holos, Chavaillaz; Schneeberger, Furrer; Schilt; Rossi, Slater, Marchon; Bertrand, Bykov, Mottet; Sprunger, Walser, Micflikier; Lhotak, Schmutz, Vauclair; Meunier. Entraîneur: French.

Davos: Senn; Stoop, Du Bois; Payr, Nygren; Heldner, Buchli; Jung; M. Wieser, Bader, D. Wieser; Rödin, Lindgren, Ambühl; Pestoni, Hischier, Meyer; Egli, Aeschlimann, Kessler; Frehner. Entraîneur: Witolinsch.

Notes: FR Gottéron sans M. Forrer, Miller (blessés) ni S. Forrer (surnuméraire). Davos sans Corvi (convalescent), Paschoud, Sandell (blessés), Lindbäck (malade) ni Barandun (Suisse M20). Berra retient un penalty d’Ambühl (56e). Temps mort demandé par Davos (59’32). FR Gottéron sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’13 à la fin du match).

Pénalités: 3 x 2’ + 1 x 5’ (Schilt) + pénalité de match (Schilt) contre FR Gottéron, 5 x 2’ contre Davos. (nxp)