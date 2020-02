Le HC Bienne a enchaîné dix matches à une moyenne de 4,4 buts concédés par rencontre entre le 20 décembre et le 18 janvier, payant au prix fort des largesses défensives encore aperçues à Rapperswil il y a une semaine (victoire 6-4). Désormais, c’est offensivement qu’il peine, puisqu’il ne sait plus marquer. Comme contre Zoug samedi dernier (0-1 ap), les Seelandais sont restés muets, vendredi soir à Langnau (0-2). Impuissants devant la solide organisation adverse.

Neuf tirs cadrés en quarante minutes. Les hommes d’Antti Törmänen n’en ont tout simplement pas fait assez, que ce soit dans l’exécution de leur jeu ou dans les duels. A force de manquer d’intensité, de tranchant et de justesse, ils ont fini par beaucoup (trop) subir. S’ils ont donné l’illusion de pouvoir repartir de l’Ilfis avec quelque chose jusqu’à la 57e et le 2-0 de Harri Pesonen, c’est en grande partie grâce à Jonas Hiller, auteur de plusieurs gros arrêts (24 en deux périodes).

Le dernier rempart biennois a longtemps gardé son équipe dans le match, mais celle-ci n’a jamais réellement été en mesure de monter en puissance et d’imposer son rythme. Antti Törmänen a modifié ses trios dès le deuxième tiers afin de tenter d’insuffler une nouvelle énergie. Rien n’y a fait (power play compris).

L’équilibre. C’est désormais ce que doivent trouver les Seelandais. Et cela dès samedi soir à l’occasion de la réception de Lugano. A ce propos, Bienne s’apprête à disputer trois rencontres d’affilée à la maison. Face aux Tessinois, donc, mais aussi FR Gottéron et Berne, soit trois adversaires directs dans la course aux play-off. Ca va chauffer à la Tissot Arena!

Jérôme Reynard, Langnau

Langnau - Bienne 2-0 (0-0 1-0 1-0)

Ilfis, 6000 spectateurs (à guichets fermés). Arbitres: MM. Wiegand, Müller; Kaderli, Progin.

Buts: 25e Berger (Lardi, DiDomenico) 1-0, 57e Pesonen 2-0.

Langnau: Punnenovs; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadonau, Huguenin; Grossniklaus; Elo, Maxwell, Schmutz; DiDomenico, Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Andersons, In-Albon, Sturny; Rüegsegger.

Bienne: Hiller; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Rantakari, Fey; Sataric; Fuchs, Ullström, Rajala; Riat, Nussbaumer, Schneider; Brunner, Cunti, Kohler; Tschantré, Neuenschwander, Tanner.

Pénalités: 2x2’ contre Langnau; 1x2’ contre Bienne.

Notes:Langnau sans Blaser, Schilt, Earl, Dostoinov (blessés) ni Gagnon (surnuméraire). Bienne sans Salmela, Ulmer, Pouliot, Lüthi, Gustafsson, Hügli (blessés) ni Künzle (malade). 26e Pesonen manque un tir de pénalité. 50e les arbitres annulent un but de Langnau pour une faute de Pesonen sur Hiller.