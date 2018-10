Il y a la réalité froide du classement. Le fameux «totomat» qui donne un éclairage sur les forces en présence. Mais au gré d'une saison, les équipes passent par des pics de forme plus ou moins perceptibles. Chaque semaine, «Le Matin» tient son propre classement alternatif: le «Power ranking».

Dans cet instantané forcément subjectif, l'ordre tient compte de la forme du moment, de la difficulté du calendrier ou encore des blessures et joueurs en méforme. Bref tout ce qui n'apparaît pas à la page 302 du Teletext (et non plus à la 242, même si on ne s'y est toujours pas vraiment habitué).

(si l'infographie ne se charge pas, cliquez sur ce lien Link)

(nxp)