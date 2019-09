Bienne n’est plus leader au moment de retraverser le Gotthard. Les hommes d’Antti Törmänen ont réussi à cadenasser durant deux tiers-temps avant d’encaisser trois buts durant l’ultime période. Ils n’auront pas le temps de ruminer cette défaite bien longtemps puisqu’ils affrontent dès samedi Lugano pour terminer ce week-end 100% tessinois. Cette rencontre très fermée s’est décantée après la mi-match. Grâce à un excellent Elien Paupe (Hiller était au repos), les Seelandais sont restés dans le match avant que Yannick Rathgeb n’ouvre le score à la 31e. Ambri a logiquement égalisé en début de troisième période par Fabio Hofer. Le futur Biennois a trouvé le chemin des filets en supériorité numérique. Trois minutes plus tard, Nick Plastino trompait Elien Paupe d’un tir flottant de la ligne bleue. Ces deux buts ont eu le mérite de lancer vraiment la partie. A la 49e, Marc-Antoine Pouliot s’est retrouvé seul devant la cage vide. Le Québécois de la Tissot Arena a tiré… par-dessus le but gardé par Daniel Manzato. Un loupé incroyable pour un joueur de cette qualité. Deux minutes plus tard, Kevin Fey offrait le but décisif à Ambri sur une catastrophe de relance dans l’axe. Le match était plié sur ce but de Noele Trisconi. Ambri-Piotta - Bienne 3-1 (0-0 0-1 3-0) Valascia, 4493 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin (EU), Borga; Kovacs et Cattaneo. Buts: 33e Rathgeb (Rajala) 0-1. 41e Hofer (Fora, Sabolic/5 c 4) 1-1. 44e Plastino (Fora, Trisconi) 2-1. 51e Trisconi (Zwerger) 3-1. Ambri-Piotta: Manzato; Fora, Dotti; Fohrler, Ngoy; Plastino, Fischer; Pinana; Trisconi, Goi, Bianchi; Sabolic, Müller, Zwerger; D’Agostini, Flynn, Hofer; Joël Neuenschwander, Dal Pian, Kneubuehler; Incir. Entraîneur: Cereda. Bienne: Paupe; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Fey, Salmela; Sataric; Künzle, Pouliot, Rajala; Hügli, Cunti, Tschantré; Riat, Fuchs, Schneider; Ulmer, Gustafsson, Jan Neuenschwander; Kohler. Entraîneur: Törmänen. Notes: Ambri sans Conz, Novotny, Jelvoac, Kostner, Rohrbach (blessés) ainsi que Par et Hrachovina (surnuméraires). Bienne sans Lüthi, Brunner (blessés) Hiller ni Karaffa (surnuméraires). Tir sur le poteau: Sabolic (31e). Temps mort: Bienne (58e). Bienne sans gardien de 57’31’’ à la fin du match. Pénalités: 5 x 2’, 1 x 10’ (Dotti) contre Ambri-Piotta; 3 x 2’, 1 x 10’ (Cunti) contre Bienne.