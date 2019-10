La première moitié de match a été bizarre pour FR Gottéron. Paumés défensivement, les hommes de Christian Dubé ont paru courir après les Biennois durant trente minutes. Comme si le coach intérimaire avait tout changé dans le dispositif défensif. Dans les faits, c’est vrai. En passant en défense individuelle, le nouvel entraîneur a clairement donné un signal et provoqué une rupture. Mais face à une équipe aussi mobile en zone offensive, la tâche était pour le moins ardue.

Au moment où Ryan Gunderson a pu inscrire le 1-2 de l’espoir, les Fribourgeois n’auraient jamais mérité être dans pareille situation. Dépassés dans tous les domaines, ils ont montré, si besoin était, que le chemin vers la victoire était long et périlleux. Paradoxalement c’est au moment où ils ont été le plus proche de l’égalisation qu’ils ont perdu le match sur un but totalement évitable concédé par Reto Berra. Preuve que l’équilibre est instable dans les têtes fribourgeoises. Et derrière le banc. Christan Dubé l’admet lui-même: il n’a pas l’expérience d’un Antti Törmänen. Et lorsqu’un match est serré comme celui d’hier, cela peut aussi faire la différence. «Ce n'est pas un hasard si je regarde attentivement le marché pour trouver mon successeur», a-t-il glissé.

Bilan largement insuffisant

A la ramasse durant 20 minutes, le Fribourgeois ont regardé les Biennois droit dans les yeux par la suite. C’est évidemment un bilan largement insuffisant pour prétendre revenir au contact du Top 8. Mais à l’image de leur patinoire, le chantier des Dragons est immense et il aurait été illusoire d’attendre une révolution en moins d’une semaine. Tout juste peut-on apercevoir quelques changement par-ci, par-là. Les Fribourgeois n’affronteront pas tous les soirs Bienne. Et c’est probablement pas plus mal, car les hommes de Törmänen forment une redoutable équipe.

Hormis un passage à vide de quelques matches, les joueurs de la Tissot Arena font soir après soir forte impression. Leur jeu fait de rapidité et de petits dédoublements de passes est un régal. Et lorsqu’il faut «bétonner», Jonas Hiller est admirable. Bref, Fribourg a tout simplement perdu contre plus fort que lui, hier. Bien plus fort, même.

Grégory Beaud, Fribourg