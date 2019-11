Vingt-quatre heures après sa défaite à domicile contre Ambri (2-3), le HC Bienne a connu un début de match contrasté à Lugano. Les Seelandais ont étouffé les Tessinois dans un premier temps avant de voir leur rythme brisé suite à une pénalité de Beat Forster (9e) pour avoir sorti le puck de la surface de jeu. Une infériorité numérique sans conséquences toutefois au tableau d’affichage.

Le HCB s’est ménagé de nombreuses occasions de but en première période, à l’image de ce tir sur la transversale de Yannick Rathgeb (3e) ou le duel manqué du capitaine Mathieu Tschantré seul face à Sandro Zurkirchen (6e). Mais comme la veille face à Ambri, les Biennois ont péché à la conclusion en début de rencontre. Touché par un puck au visage (2e), Damien Riat n’est plus réapparu. Une absence qui a forcé le coach Antti Törmänen à brasser ses triplettes offensives.

La passe géniale de Rajala

Le premier but est venu de la canne du défenseur Samuel Kreis, en embuscade dans le dos de la défense tessinoise et à la conclusion d’une passe géniale du topscorer Toni Rajala (23e, 0-1). Lugano a dû patienter avant d’égaliser. Les Bianconeri ont exploité une pénalité biennoise pour marquer le 1-1 grâce à un tir direct de Romain Loeffel en powerplay (47e).

Quelques instants plus tard, les Seelandais ont bénéficié de 39 secondes à 5 contre 3 sans parvenir à concrétiser cette double supériorité numérique. Le but gagnant est tombé à forces égales lorsque Jan Neuenschwander, d’une déviation, a donné l’avantage au HCB pour la deuxième fois de la soirée (55e, 1-2).

Les Luganais ont joué leur va-tout en sortant leur gardien à 1’22 de la fin du temps réglementaire. En vain. Les Biennois profiteront d’une pause bien méritée après avoir disputé cinq matches (neuf points) en l’espace de neuf jours seulement.

Cyrill Pasche, Lugano

Lugano – Bienne 1-2 (0-0 0-1 1-1)

Cornèr Arena. 5868 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Tscherrig, Kovacs et Ambrosetti.

Buts: 23e Kreis (Rajala) 0-1, 47e Loeffel (Klasen/ 5 c 4) 1-1, 55e Neuenschwander (Fuchs) 1-2.

Lugano: Zurkirchen; Ohtamaa, Chorney; Loeffel, Vauclair; Chiesa, Riva; Jecker, Wellinger; Fazzini, Lajunen, Klasen; Bürgler, Sannitz, Bertaggia; Lammer, Haussener, Suri; Jörg, Vedova, Canonica. Entraîneur: Kapanen.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Fey, Salmela; Sataric; Tschantré, Pouliot, Rajala; Riat, Fuchs, Künzle; Schneider, Cunti, Kessler; Ulmer, Neuenschwander, Holdener. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Lugano sans Morini, Romanenghi, Walker ni Zangger (blessés). Bienne sans Brunner, Hügli, Lüthi, Kohler, Gustafsson (blessés) ni Ullström (surnuméraire). Touché par un puck au visage, Damien Riat ne réapparaît plus (2e). Tir sur la transversale: Rathgeb (3e). But de Bienne (Kessler) annulé pour une obstruction préalable sur le gardien (32e). But de Lugano annulé pour une obstruction sur Hiller (59e). Temps mort demandé par Lugano (58’38). Lugano sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’38 à 58’43, puis de 59’30 à 59’55).

Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 3 x 2’ contre Bienne.