Avant même d’aller affronter Zurich dimanche après-midi au Hallenstadion, le HC Bienne est d’ores et déjà assuré d’avoir réalisé la bonne affaire du week-end. Le succès obtenu face à son voisin cantonal bernois au terme d’une prestation aboutie (4-0) lui permet de retrouver ses neuf longueurs d’avance sur la barre. Un matelas qui paraît suffisant à cinq journées du terme.

Entre l’envie seelandaise d’asseoir sa cinquième position et le besoin urgent de points de son invité mal barré, l’avis de tempête annoncé a conduit à une première période remuante, un véritable tourbillon sans le moindre temps mort. C’est pourtant lors du tiers intermédiaire, à plus forte domination locale, que le vent s’est définitivement mis à tourner et que les Seelandais ont répondu à l’appel du large, s’éloignant sans doute pour de bon de cette zone tumultueuse où d’autres vont fatalement finir par faire naufrage.

En l’espace de cinq minutes après la mi-match, ils ont mis l’Ours bernois au tapis. Un CP Berne certes malheureux sur l’ouverture du score de Jason Fuchs mais dont le manque de réaction par la suite laisse songeur quant à sa capacité à pouvoir défendre son titre dans deux semaines.

Bienne, quant à lui, a bien compris que derrière ce 147e derby de l’histoire se jouait son avenir immédiat. Le sérieux et l’engagement affichés tout au long de la soirée témoignent d’une volonté de se prémunir de toute forme de désillusion d’ici au 29 février et un ultime déplacement à Langnau.

Julien Boegli, Bienne

