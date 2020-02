On a retrouvé le sourire à Bienne. Tout d’abord, et c’était une excellente nouvelle, il y a eu, ce samedi, le retour au jeu de Marc-Antoine Pouliot. Blessé aux ligaments d’un genou depuis le 20 décembre, le Québécois avait beaucoup manqué à ses coéquipiers. Six semaines sans lui ne sont pas passées inaperçues. Il revient au bon moment. Il n’a pas marqué, certes, mais rien que sa présence a redonné des ailes aux Biennois. La preuve: contre le Lugano de Serge Pelletier, ils ont enfin fait (re)tremblé les filets. Cela n’était plus arrivé aux Seelandais depuis 125’’33, soit depuis le 24 janvier à Rapperswil.

C’est Toni Rajala qui a retrouvé la clé, on jouait la 25e minute et les Tessinois menaient 1 à 0 suite à un but de Alessio Bertaggia (son 15e cette saison) alors qu’ils évoluiaient en infériorité numérique. Les joueurs de Törmänen qui restaient sur deux revers - contre Zoug (0-1) et à Langnau (2-0) - auraient pu alors prendre un coup moralement. Mais cette réussite du Finlandais à la 25e allait tout changer...

Un power-play retrouvé

Il a fallu toutefois deux situations spéciales pour que Bienne prenne deux longueurs d’avance. Un cadeau des visiteurs après deux surnombres. Damien Brunner (30e, bien servi par Cunti) et Otso Rantakari (41e) ont su profiter de ce cadeau dans un exercice de power-play qui ne fonctionnait plus très bien et qui s’est remis, grâce à Pouliot, à reprendre des couleurs, ce qui n’était plus le cas ces derniers temps. Mais Lugano, qui a également changé de visage depuis l’arrivée de Serge Pelletier à la bande le 23 décembre dernier (10 matches 24 points), est revenu dans la partie grâce à le virevoltant Reto Suri, auteur d’un doublé en six minutes (46e et 52) profitant à chaque fois d’un travail admirable et efficace de Lajunen.

Le missile de Damien Brunner

C’est finalement Damien Brunner qui a crucifié son ancienne formation d’un missile dans la cage de Zurkirchen. Il s’agissait de son deuxième doublé de la saison après celui réussi à Rapperswil. Lugano qui restait sur quatre victoires d’affilée a dû tirer sa révérence, Toni Rajala (60e) parachevant le travail dans la cage vide, redonnant le sourire à toute la Tissot Arena.

BIENNE - LUGANO (0-1 2-0 3-2)

Tissot Arena, 5928 spectateurs.

Arbitres: MM. Salonen (Fin), Tscherrig; Kovacs (Hon) et Wolf.

Buts: 13e Bertaggia (Loeffel/4 c 5!) 0-1, 25e Rajala 1-1, 30e Brunner (Cunti/5 c 4) 2-1, 41e Rantakari (Rajala/5 c 4) 3-1, 46e Suri (Lajunen) 3-2, 52e Suri (Lajunen, Walker) 3-3, 59e Brunner (Cunti) 4-3, 60e Rajala (dans la cage vide/5 c 6) 5-3.

Bienne: Hiller; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Rantakari, Fey; Sataric; Fuchs, Pouliot, Rajala; Riat, Ullström, Nussbaumer; Brunner, Cunti, Künzle; Tschantré, Neuenschwander, Kohler. Coach: Törmänen.

Lugano: Zurkirchen; Postma, Wellinger; Chiesa, Riva; Loeffel, Vauclair; Jecker, Haussener; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Walker, Lajunen, Suri; Fazzini, Sannitz, Lammer; Zangger, Romanenghi, Jörg. Coach: Pelletier.

Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’ contre Lugano.

Notes: Bienne sans Gustafsson, Hügli, Lüthi, Salmela, Ulmer, Wüest (blessés), Holdener, Karaffa, Tanner (La Chaux-de-Fonds) ni Prysi (Ajoie). Zurkirchen quitte sa cage (59’’10 à 59’’33).