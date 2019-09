Au lendemain de sa belle victoire à Berne, le HC Bienne a eu besoin de temps pour se mettre dans le match contre Langnau. Pour ce deuxième derby bernois en 24 heures, les hommes d’Antti Törmänen ont même été menés 0-2 après 25 minutes. De manière totalement méritée, les visiteurs ont trompé Elien Paupe par Neukom (8e) et Maxwell (25e). A cet instant, les Seelandais étaient tout simplement aux abonnés absents. Brouillons à la relance et approximatif dans leurs placements défensifs, les pensionnaires de la Tissot Arena ont eu besoin d’un petit coup de pouce pour lancer leur match. Sur un tir anodin de Marc-Antoine Pouliot, Damiano Ciaccio a dévié le puck dans son propre but (27e, 1-2). A la suite de ce coup du sort, les Biennois ont été les plus dominants. Mathieu Tschantré ou Luca Cunti ont eu l’égalisation au bout de la crosse en fin de tiers-temps intermédiaire. A la 45e, Peter Schneider a bien cru avoir égalisé, mais son but a été annulé pour une obstruction de Jason Fuchs sur le gardien de Langnau. Le 2-2 est tombé moins de trois minutes plus tard par l’intermédiaire de Yannick Rathgeb de la ligne bleue. En fin de match, Elien Paupe a «sauvé la baraque» face à Larri Leeger (59e). Lors de la prolongation, le dernier rempart a récidivé face à Alexei Dostoinov (62e). Durant les tirs aux buts, Toni Rajala et Peter Schneider ont offert le point de bonus à Bienne.

Bienne - Langnau 3-2 tab (0-1 1-1 1-0) Tissot Arena, 5627 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Borga; Cattaneo et Ambrosetti. Buts: 8e Neukom (Maxwell, Glauser) 0-1. 25e Maxwell (Blaser, Di Domenico/5 c 4) 0-2. 27e Pouliot 1-2. 48e Rathgeb (Schneider) 2-2. Bienne: Paupe; Rathgeb, Forster; Moser, Kreis; Sataric, Salmela; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Hügli, Cunti, Künzle; Riat, Fuchs, Schneider; Ulmer, Gustafsson, Lüthi; Karaffa. Entraîneur: Törmänen. Langnau: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Schilt, Blaser; Cadonau, Huguenin; Kuonen, Maxwell, Neukom; DiDomenico, Berger, Pesonen; Schmutz, Gagnon, Dostoinov; Rüegsegger, Diem, Andersons. Entraîneur: Ehlers. But de Schneider annulé (45e) pour obstruction sur le gardien. Notes: Bienne sans Kohler, Brunner (blessés) ni Neuenschwander (malade). Langnau sans Earl, In-Albon (blessés) ni Sturny (surnuméraire). Temps mort: Bienne (65e). Pénalités: 5 x 2’, 1 x 10’ (Künzle) contre Bienne; 8 x 2’ contre Langnau. Tirs aux buts: Hügli -, Pesonen -; Riat -, Maxwell -; Rajala 1-0, Diem -; Tschantré -, Schmutz -; Schneider 2-0.-.