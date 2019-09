C'est une histoire comme il en arrive fréquemment dans les aéroports. Soudain, le tapis roulant s'arrête et on se retrouve plantés à attendre une valise qui n'arrivera pas. Ou que bien plus tard. C'est justement la mésaventure qui est arrivée aux Biennois en transit entre Oslo et Helsinki pour disputer un match de Champions League en Finlande.

Samedi, un des deux sacs de crosses des joueurs seelandais est resté en rade à Oslo après le match de vendredi contre les Norvégiens de Frisk Asker. «Aucun problème, cela peut arriver, remarque Daniel Villard, CEO du HC Bienne. Ce qui n'est pas acceptable, c'est surtout que les vols entre les deux villes sont fréquents et dans la journée de samedi voire de dimanche, il y avait des possibilités de nous amener ce sac.»

Sans leurs précieux outils de travail, les joueurs du HC Bienne ont donc été faire une heure de shopping dans un magasin de Tampere. Grâce à Toni Rajala, ancien junior de l'Ilves. «Il a activé ses contacts pour qu'on puisse tout de même jouer ce match», a poursuivi Daniel Villard. Résultat de la razzia? Dix-sept cannes achetées en un temps record et une facture de plus de 3500 euros. Un montant que le HC Bienne ne compte pas investir de sa poche. «Nous allons faire le nécessaire auprès de la compagnie, Finnair, pour que les coûts soient à leur charge, poursuit Daniel Villard. Nous allons également y ajouter les quelques trajets entre Helsinki et Tampere que notre staff a été obligé de faire.» L'homme fort du HC Bienne a harponné la compagnie sur Twitter. La réponse de Finnair? «Un blabla, tonne Daniel Villard. Ils se sont excusés mais bon... La situation reste inacceptable.»

«Avec le sourire»

Et les joueurs dans tout ça? «Nous avons préféré prendre ça avec le sourire, nous a raconté Damien Riat, à peine débarqué de Finlande ce lundi matin. Ce n'est pas idéal, c'est sûr. Il y a mieux pour préparer un match. Mais au bout du compte ce n'est pas pour ça que nous avons perdu (ndlr: 1-0).» On est tout de même en droit de se demander si le zéro pointé aurait été différent si cette journée s'était déroulée normalement. «Bien sûr que l'on peut se poser la question, poursuit le Genevois de la Tissot Arena. C'est comme si Roger Federer jouait avec une autre raquette ou un cordage différent. La sensation est bien différente et cela change beaucoup de choses.»

Damien Riat, lui, a vu sa canne être embarquée dans le bon sac. Celui qui a atteint Helsinki dans les temps. «Lors de l'entraînement du dimanche, ceux qui avaient leur matériel l'ont prêté aux autres pour que nous puissions tout de même nous préparer de manière plus ou moins normale. Une chose est sûre, c'est une mésaventure qui ne m'était jamais arrivé.» A peine de retour dans le Seeland, Damien Riat prépare à nouveau ses valises pour rejoindre Washington où il y disputera le camp de préparation des Capitals. Mercredi, au moment de prendre l'avion, il risque de s'assurer à deux reprises que ses cannes seront dans le même vol que lui...