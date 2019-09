Un match aux Vernets, c'est toujours spécial. Les animations avant le coup d'envoi sont nombreuses. Hymne genevois, discours aux micros, personnalités invitées, vidéos sans oublier une sono assourdissante. Mais il y a surtout, et c'est bien là le plus important, Sherkan. L'Aigle emblématique du GSHC vole traditionnellement depuis les gradins jusqu'au centre de la patinoire. Le clou du spectacle en somme.

Contrairement à toutes les autres patinoires, cet enchaînement impose une modification dans le cérémonial d'avant-match. Ainsi les meilleurs compteurs entrent en premier sur la glace et non en dernier comme partout ailleurs. «J'avais été briefé, a souri Daniel Brodin. Je savais qu'en étant le meilleur compteur, j'allais une nouvelle fois porter le maillot distinctif et donc que je devrais me présenter tout seul sur la glace. On m'avais même prévenu qu'il y avait un aigle...»

Ce que le Suédois de Fribourg-Gottéron ne savait par contre pas, c'est que le rapace allait voler en rase-glace. «Tout à coup, cet immense aigle a surgi, s'est marré l'ailier. J'ai dû rentrer la tête pour éviter qu'il ne me touche. C'était très impressionnant. Et assez fun.» L'ancien joueur de Djurgardens gardera donc un bon souvenir de ce premier déplacement en terres genevoises puisque son équipe s'est finalement imposée en prolongation. «Cela fait partie du spectacle, rigole-t-il. Je suis un joueur qui aime les émotions et qui en a besoin pour livrer une bonne performance.»