Le HC Bienne a enfin gagné, après trois revers de rang en championnat. Une victoire acquise dans la douleur, c’est certain, mais une victoire qui remet l’embarcation seelandaise dans la bonne direction. Tout le monde dans le camp biennois peut souffler, à commencer par Antti Törmänen: la crise qui pointait le bout de son nez s’est déjà dissipée, et les prochains jours – avant d’aller à Zoug vendredi et d’accueillir Davos le lendemain – lui permettront de procéder à quelques ajustements tactiques.

Hier, le Finlandais a commencé par donner un bon coup de sac à son alignement offensif. Un pas décisif dans la bonne direction. Le technicien du HCB se devait de sortir son groupe de sa routine et certains éléments clés de leur zone de confort. Le gardien Jonas Hiller a servi de guide: suspect la veille à Langnau (défaite 4-0), il a été parfait le soir où son équipe avait le plus besoin de lui.

Le HC Bienne, qui n’avait trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise au cours des trois derniers matches, n’a pas perdu ses mauvaises habitudes et a continué de tourner en rond pendant presque deux tiers-temps. Jusqu’à ce que Damien Brunner enclenche le turbo et opte finalement pour la ligne droite (38e, 1-0). Comme le 30 novembre dernier à Lugano, lorsque le numéro 96 avait inscrit un somptueux triplé au Tessin pour sortir son équipe de sa pire phase de la saison (quatre défaites de rang), le Zurichois de 32 ans a encore surgi au bon moment. Son petit bijou de but gagnant est de ceux qui pourraient bien valoir leur pesant d’or à l’heure du décompte final. (nxp)