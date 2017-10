Dan Ratushny a été viré, aujourd’hui sur le coup de midi, quelques heures seulement après un feu d’artifice et une victoire 8-4 lors du derby lémanique face à GE Servette.

Le timing surprend, évidemment. D’autant plus que ses joueurs, moins de 24 heures avant son licenciement, avaient eu un sursaut d’orgueil et retroussé leurs manches pour remporter le match couperet. Le sort du Canadien était scellé avant cette rencontre face à GE Servette, l’autre formation lémanique en crise.

Il y a quelques mois seulement, Ratushny était pourtant présenté comme l’un des plus brillants entraîneurs du continent par les dirigeants du LHC. Il a pu faire sa valise après dix matches seulement cette saison.

Le propriétaire américain du LHC, Ken Stickney, était de passage à Lausanne le week-end dernier. Il a certainement pu constater de ses propres yeux que quelque chose coinçait avec le jeu des Lions.

«Le LHC doit rentabiliser son business»

Mais en bon businessman, ce sont certainement le mécontentement du public et la colère d’une poignée de fans qui ont dû retenir toute son attention. Le LHC est un business: il faut que ceux qui paient le prix pour assister aux matches repartent satisfaits et, si possible, aient envie de revenir et de consommer.

Le LHC, qui a investi beaucoup d’argent dans une patinoire provisoire mais aussi en renforçant son équipe en pratiquant dans certains cas la surenchère et en déréglant du même coup le bon équilibre du vestiaire, doit rentabiliser son business. Une équipe qui perd 20 de ses 25 derniers matches, si l’on prend en compte la fin de saison dernière, n’encourage pas la bonne marche des affaires d’un club.

C’est la première fois, depuis le retour en LNA en 2013, que le LHC perd patience aussi rapidement. Heinz Ehlers avait surmonté sans trop de dégâts quelques crises sportives avant d’être remercié quelques jours seulement après la saison 2015-2016, soit une année avant la fin de son contrat.

Mais les dirigeants n’avaient alors pas encore fait de grandes promesses, comme ce fût le cas au début du présent exercice. Dan Ratushny, si les dirigeants du LHC avaient suivi une quelconque logique sportive, aurait dû passer à la trappe en fin de saison dernière déjà.