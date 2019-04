On joue la 14e minute de l’acte IV entre le HC Bienne et le CP Berne lorsque le défenseur des Ours, Yannick Burren, expédie le puck dans l’arrondi, en direction de la zone de défense biennoise. Une action de routine, comme il s’en produit des dizaines dans un match de hockey.

Le gardien du HC Bienne sort de son but pour intercepter le puck derrière son but. Sauf que ce dernier rebondit curieusement sur le plexiglas qui se trouve à la fin du banc des joueurs du HC Bienne. Le portier s’arrête de jouer et indique à l’arbitre qui se trouvait à quelques mètres de là que la rondelle est sortie de la surface de jeu. Pas de coup de sifflet.

Hier der Fauxpas von Jonas Hiller in voller Länge ???? Alle Tore jetzt auf https://t.co/oRPyXodRvq ???? #NLPlayoffs2019 pic.twitter.com/cv4qKsILNM — MySportsCH (@MySports_CH) April 2, 2019

Le capitaine du CP Berne, Simon Moser, traînait par-là et hérite du curieux rebond, seul devant la cage à moitié vide. C’est 0-1 pour Berne. Hors de lui, Jonas Hiller gesticule et réclame auprès des directeurs de jeu, rien n’y fait: ceux-ci accordent le but.

Pour Brent Reiber, le chef des arbitres, ses hommes ont pris la bonne décision. «S’ils avaient pu affirmer que le puck était bel et bien entièrement sorti de la surface de jeu, ils auraient alors interrompu le jeu. Mais même sur les images TV, il est impossible de voir où le puck a exactement rebondi. Et les arbitres n’ont pas la possibilité de consulter les images dans ce genre de situation.»

C'est sur ce plexiglas, situé au bout du banc du HC Bienne, que le puck a rebondi avant le premier du CP Berne. Etait-il sorti de la surface de jeu avant de rebondir devant le but vide?

Le règlement stipule que pour être considéré comme sorti de la surface de jeu, le puck doit être «dehors» d’au moins trois pouces, soit, 7,62 cm. (nxp)