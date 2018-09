Quelques mètres séparaient les deux vestiaires dans les couloirs d’une BCF Arena en plein chantier. D’un côté, les Lausannois acclamaient le porteur d’un sombrero (!) pour le meilleur homme du match. De l’autre, les Fribourgeois regardaient leurs chaussures, le regard dans le vide. «On doit commencer à se bouger le cul», remarquait Andrei Bykov après cette claque initiale. Le joueur de centre a pointé le problème majeur de cette rencontre pour les Dragons: l’effort. Combien de pénalités ont été appelées contre eux à la suite d’un effort insuffisant? «On doit défendre en bougeant nos pieds et non en utilisant notre canne pour accrocher notre adversaire, tempêtait Mark French. A 5 contre 5, nous étions plutôt solides. Mais nous n’étions quasi jamais à égalité numérique.»

Quel déclic?

Après une préparation ratée et un match de Coupe de Suisse poussif à Sierre, FR Gottéron avait urgemment besoin d’un match de référence. Il faudra patienter. Pour Andrei Bykov, c’est surtout un manque de travail. «Notre visage de ce soir n’est pas celui que nous voulons montrer, a-t-il continué. L’an dernier, le travail nous faisait gagner des matches. Nous devons revenir à ce qui marchait.»

A la question de savoir quel serait le déclic pour cette équipe, le No 89 a pris au moins cinq bonnes secondes de réflexion. «Je ne crois pas qu’il y a de potion magique, détaille-t-il. Travailler à l’entraînement et nous concentrer sur les détails qui n’ont pas fonctionné ce soir. Cela ne viendra pas en un claquement de doigts. Mais j’espère qu’avoir pris un pied au cul aura le don de nous réveiller un peu.»

Mention à Zurkirchen

A quelques pas de là, les Lausannois étaient tout sourire. Christoph Bertschy le premier. Pour son premier match en Suisse après son escapade en Amérique du Nord, le... Fribourgeois, ne pouvait pas rêver mieux qu’une convaincante victoire dans la patinoire où il a fait ses débuts en tant que juniors. «Il y a de quoi être satisfait de la manière dont s’est déroulé le match, remarque l’ailier. Mais il ne faut tout de même pas oublier qu’à 5 contre 5, la différence entre les deux équipes n’était finalement pas aussi grande que le score pourrait le laisser croire. Notre power-play a été particulièrement efficace.»

Ville Peltonen, toujours aussi introverti sur son banc, a même esquissé un sourire après son premier succès en tant qu’entraîneur des Lausannois. Mais ce n’était pas le départ dont il rêvait. «Non, on ne rêve pas. On travaille, rigole-t-il. Mais je suis content du collectif car nous avons été particulièrement compact en zone défensive.» Un avis que partage Christoph Bertschy: «Même si notre gardien concède un rebond, nous sommes suffisamment bien regroupés pour contrôler le puck».

A propos de gardien, Sandro Zurkichen mérite une mention particulière, quelques semaines après avoir appris que le club ne comptait plus sur lui à long terme. Avec l’engagement de Tobias Stephan à compter de la saison prochaine, le portier devra probablement aller voir ailleurs si la glace est plus blanche. Pas de quoi le déstabiliser pour autant puisqu’il a réalisé une prestation solide. «Dans ce métier, il y a des moments plus difficiles que d’autres, a admis son coach Ville Peltonen. Sandro peut être fier de la manière dont il a joué ce soir.»

Dès samedi, les Fribourgeois auront à nouveau droit à un gros test avec un déplacement à Genève face à une équipe battue nettement par Bienne (3-0), tandis que les Lausannois accueilleront justement Bienne dans un duel d’équipes en pleine confiance. (nxp)