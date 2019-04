Troisièmes de la Conférence Ouest au terme de la saison régulière du championnat de NHL, les Nashville Predators ont été éliminés au premier tour des play-off par les Dallas Stars.

Un an après avoir été battue en deuxième ronde par Winnipeg, l’équipe du défenseur bernois Roman Josi s’est inclinée 2-1 dans la prolongation du sixième match qui a eu lieu au Texas dans la nuit de lundi à mardi. Le but de la victoire a été inscrit par le défenseur suédois John Klingberg à la 78e minute.

Klingberg calls game.



The @DallasStars advance to play the @StLouisBlues.



pic.twitter.com/xuoBM96MBC