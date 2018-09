Les New Jersey Devils (NHL) se sont posés samedi en Suisse. Parmi eux, trois Helvètes: Cory Schneider (le gardien américain qui est titulaire d’un passeport à croix blanche et qui avait disputé huit matches avec Ambri en 2012-2013), le défenseur Mirco Müller et le joueur de centre Nico Hischier.

Des trois, c’est bien évidemment l’attaquant haut-valaisan de 19 ans qui monopolise l’attention. Premier choix de la draft de 2017, il a effectué des débuts éclatants lors de sa première saison dans la meilleure ligue du monde (52 points, dont 20 buts, en 82 parties de saison régulière). Il a donc grandement contribué à la vente éclair (les 17'000 sésames ont été écoulés en quelques heures) des billets pour la partie de gala entre Berne et les Devils de lundi.

Après neuf heures de vol entre Winnipeg (où l’équipe de John Hynes a livré un match amical jeudi) et Zurich, l’ex-junior de Viège a donc retrouvé le sol suisse pour quatre jours.

Nico arrives in Switzerland! pic.twitter.com/3W1ObfkYfP — Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) 29 septembre 2018

Ainsi que le raconte au site officiel de la NHL son coéquipier John Queneville, qui était assis à côté de lui dans le bus entre l’aéroport de Kloten et la PostFinance Arena, le moment était émotionnellement fort. «On pouvait voir qu'être ici le replongeait dans des souvenirs. Il racontait comment il passe ses étés ici, et le voilà maintenant ici avec les Devils. Je pense que toute cette expérience l'a surpris. Ç'a été une belle surprise.»

Dès son arrivée dans la plus grande patinoire du pays, où il a assisté au match de National League entre Berne et Bienne avec ses coéquipiers un peu déphasés par le décalage horaire, Hischier a pu une nouvelle fois mesurer sa cote de popularité.

#NJDevils arrive at PostFinance Arena for an SC Bern game. pic.twitter.com/oDZkrLAvxJ — Amanda Stein (@amandacstein) 29 septembre 2018

Tant dans les loges.

Nico Hischier, a popular guy around here. ???????? pic.twitter.com/tZyKUqF43l — Amanda Stein (@amandacstein) 29 septembre 2018

Que dans les files d’attente.

The fans in Bern, Switzerland, "love to hockey" with Nico. @NJDevils pic.twitter.com/T8asa5pdOv — Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) 29 septembre 2018

Il y a une semaine, il avait déclaré qu’il espérait ne pas se faire siffler à son entrée sur le glace lundi. Le Valaisan peut être rassuré: cela ne se produira pas. Amanda Stein, une journaliste de renom qui est affectée à la couverture des Devils tout au long de la saison, a même hâte d’entendre l’ovation qui la foule bernoise réservera à Hischier.

This atmosphere is crazy! Can’t wait to see it when Nico Hischier hits the ice on Monday! pic.twitter.com/iINwEgc7vQ — Amanda Stein (@amandacstein) 29 septembre 2018

(nxp)