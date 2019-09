Mardi, ce sera «le grand soir», comme l’a baptisé le Lausanne HC. Ce soir-là aura lieu l’inauguration en grandes pompes de la nouvelle patinoire des Lions. Mais avant cette rencontre qui sera forcément spéciale, les Vaudois avaient encore une rencontre à assurer. Et ils ont été loin de réaliser une répétition générale vierge de rature. Sèchement battus par une équipe qui avait pourtant été très timorée mardi à Genève (3-0), les Lausannois ont livré un match «sans», à quelques exceptions près.

Lesquelles? Des débuts de premier et second tiers solides avec plusieurs occasions dangereuses. Hormis ces quelques minutes à chaque fois prometteuses, les hommes de Ville Peltonen ont eu constamment un temps de retard sur des Zurichois particulièrement inspirés, à l’instar d’un Simon Bodenmann double buteur et omniprésent durant 60 minutes.

Pas de quoi paniquer

Là où tout avait tourné en faveur des Lausannois à Zoug mardi, ce fut exactement l’inverse ce vendredi sur les bords de la Limmat. Pas franchement largués, ils n’ont pas su capitaliser sur leurs moments forts, comme ce fut le cas tant en Suisse centrale qu’à Lugano vendredi dernier. Et comme Zurich a été ultra-efficace face à un Lucas Boltshauser quelconque, l’addition finale est sévère. Il n’y a pas de quoi paniquer évidemment. Malgré cette nette défaite, ce début de saison est à qualifier de «bon» à «très bon» avec six points récoltés lors de trois matches difficiles à l’extérieur.

Hier, le LHC nous a proposé un petit soir. Il dispose de trois jours pour préparer son «grand soir» face un GE Servette qui surprend tant et plus en ce début de saison.

Zurich Lions - Lausanne 5-0 (1-0 4-0 0-0)

Hallenstadion. 8015 spectateurs.

Arbitres: MM. Salonen (Fin), Müller; Bürgi et Wolf.

Buts: 10e Pedretti (Schäppi, Simic) 1-0. 29e C.Baltisberger (Pettersson, Roe/5 c 4) 2-0. 32e Simic 3-0. 33e Bodenmann (Diem) 4-0. 40e Bodenmann (5 c 4) 5-0.

Zurich Lions: Flüeler; Noreau, Marti; P.Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Sutter; Suter, Roe, Wick; Pettersson, Prassl, C.Baltisberger; Bodenmann, Diem, Hollenstein; Simic, Schäppi, Pedretti; Sigrist. Entraîneur: Grönborg.

Lausanne: Boltshauser; Lindbohm, Frick; Junland, Grossmann; Genazzi, Heldner; Nodari; Bertschy, Jooris, Kenins; Vermin, Jeffrey, Leone; Moy, Emmerton, Almond; Antonietti, Froidevaux, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Pénalités: 6 x 2’, 2 x 10’ (Marti et Bodnemann) contre les Zurich Lions; 5 x 2’ contre Lausanne.

Notes: Les Zurich Lions sans Blindenbacher, Krüger (blessés); Braun, Brüschweiler ni Hinterkircher (surnuméraires). Lausanne sans Oejdemark (surnuméraire), Anex ni Roberts (club ferme). Tir sur le poteau: Kenins (54e).