Victorieux du trophée des Présidents remis au lauréat de la saison régulière, le Tampa Bay Lightning est mené 3-0 par les Columbus Blue Jackets au premier tour des duels éliminatoires de la Conférence est. L’équipe entraînée par John Cooper s’est inclinée 3-1 dans l’Ohio, où Cam Atkinson a scellé la marque dans un filet désert et où le défenseur zurichois Dean Kukan a patiné durant 17’51''.

Vainqueurs de la Coupe Stanley en 2016 et en 2017, les Pittsburgh Penguins se sont inclinés 1-4 à domicile devant les New York Islanders qui ont ainsi souri au terme des trois premières confrontations. Le club de Sidney Crosby avait signé le premier but avant d’assister à une leçon de réalisme de la formation new-yorkaise.

Dans l’histoire de la NHL, seules quatre équipes ont réussi à renverser une série alors qu’elles étaient menées 3-0. Les derniers à avoir réalisé cet exploit: les Los Angeles Kings qui avaient fini par soulever la Coupe en 2014.

A Vegas, Timo Meier a inscrit son premier goal dans la série contre les Golden Knights. Mais l’ailier appenzellois n’a pas pu empêcher la défaite des San Jose Sharks (6-3) dans l’acte III d’une série où la franchise du Nevada a pris les devants (2-1) grâce notamment à un hat-trick et aux cinq points personnels de Mark Stone.

A St.Louis, les Winnipeg Jets sont revenus à 2-1 dans leur confrontation face aux Blues (6-3). (nxp)