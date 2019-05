Incroyable! Après avoir éliminé les vainqueurs de la dernière Coupe Stanley, les Capitals de Washington, en sept matches lors des quarts de finale, Carolina vient de «sweeper» les New York Islanders 4-0 en demi-finales et disputera les finales de la conférence Est pour la première fois depuis 2009.

Devant près de 20'000 personnes, les Hurricanes ont porté le coup de grâce vendredi (5-2) à la PNC Arena. Ils ont fait la différence en six minutes dans le deuxième tiers-temps pour faire passer le score de 1-1 à 4-1. Présent 17 minutes sur la glace, Nino Niederreiter s'est fait l'auteur d'un assist sur le quatrième goal.

