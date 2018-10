GE Servette n’a pas encore remporté un seul match loin de son jet d’eau. Trois déplacements cette saison et trois défaites, toutes différentes, de quoi se poser bien des questions. Pourquoi les «dentistes» si craints dans leur cabinet des Vernets changent-ils de visage une fois la Versoix passée?

Si les hommes de Chris McSorley avaient logiquement tiré leur révérence à Bienne devant une formation seelandaise nettement meilleure ce soir-là, ces Aigles si enthousiasmants et virevoltants mercredi passé devant leur public, n’auraient jamais dû laisser des plumes quatre jours plus tôt à la Valascia. Les Grenat, qui étaient sur la lancée de leur succès bernois, ont même perdu ce vendredi à Zoug une rencontre qu’ils avaient les moyens de gagner! Oui, cet EV Zoug, qui fait si peur aux Genevois dans sa Bossard Arena (ils ne s'y sont plus imposés depuis le 30 novembre 2014!), était prenable!

Pourquoi? Parce que les joueurs de Suisse centrale, privés de Garrett Roe et de Viktor Stalberg, avaient patiné dans le kirsch lors de leurs trois dernières rencontres. Parce qu’après trois défaites, dont deux à la maison, les Zougois étaient bien nerveux, la preuve avec une pénalité évitable après moins d’une minute (McIntyre). Mais pour gagner dans cette maudite patinoire (est-elle hantée?) contre un adversaire qui restait sur quinze victoires d’affilée face aux Genevois, il eût été capital que le visiteur marque d’emblée en power-play, qu’il plonge encore un peu plus une formation en plein doute. Mais voilà, Tobias Stephan a encore une fois brillé devant son ancienne équipe et les Grenat ont une nouvelle fois raté des montagnes devant la cage. Les Genevois, qui ne peuvent actuellement s’appuyer que sur deux mercenaires (en défense), ont souffert sans réel leader, capable de «la mettre au fond». Lance Bouma et Tommy Wingels à l’infirmerie, il manque un sniper.

A force de collectionner les «occases», on ouvre un musée de regrets. Comme l’a souligné Chris McSorley après la partie, ses meilleurs joueurs n'ont pas répondu présents. «And this is the best team that has won,» Le coach est un bon perdant. A Zoug, l’entraîneur norvégien Dan Tangnes a pu compter sur des éléments plus malins, plus vicieux, plus méchant, plus forts, tout simplement. Raphaël Diaz, Reto Suri, David McIntyre et Carl Klingberg ont fait la différence.

GE Servette, qui n’a pas perdu un point devant son public, doit retrouver dès ce samedi soir ce qui lui a manqué à la Bossard Arena, cet esprit, sa force, son ADN, dans son cabinet des Vernets. C’est Romain Loeffel et Lugano qui n’ont pas remporté, non plus, un match à l’extérieur qui seront en consultation chez le dentiste Mc Sorley, qui espère bien un autre visage de ses hommes.

(nxp)