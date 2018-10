Sven Andrighetto (Colorado Avalanche)

L’ailier droit zurichois de 25 ans parviendra-t-il enfin à produire sur une base régulière? A Denver, où son dernier exercice avait été plombé par les blessures, il n’a pas réussi à s’établir durablement dans le top 6 offensif et, après une entame de saison prolifique, il a dû se satisfaire d’une fiche de huit buts en 50 matches. L’ancien choix de troisième ronde du Canadien de Montréal amorcera le nouvel exercice à l’infirmerie après avoir contracté une blessure à un pied durant la phase de préparation. Il ne s’agit pas du contexte idéal pour s’approprier une place sur l’un des deux premiers trios offensifs. Comme il va écouler sa dernière année de contrat d’une valeur de 1,4 million de dollars avec l’Avalanche, on ne peut pas exclure un échange avant la date limite des transactions en février.

Hockey - NHL: Sven Andrighetto va rater le début de saison https://t.co/W5POPX2XRP — 20 minutes Sports (@20min_Sports) 29 septembre 2018

Sven Bärtschi (Vancouver Canucks)

L’ailier bernois de 25 ans est un maillon important dans le processus de reconstruction entamé la saison dernière par la franchise de l’Ouest canadien. La preuve: l’ancien premier choix des Calgary Flames a prolongé de trois ans (10 millions de dollars américains) son bail avec les Canucks le 1er juillet. S’il reste en santé, il peut ambitionner d’atteindre les plateaux des 20 buts (14 en 2017-2018 en 53 matches seulement) et des 40 points personnels avec une équipe qui vivra son premier exercice du nouveau millénaire sans les jumeaux suédois Henrik et Daniel Sedin.

SVEN BAERTSCHI BURIES THE GAME-TYING POWER PLAY GOAL!#Canucks pic.twitter.com/iVWqDT8f4K — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 septembre 2018

Kevin Fiala (Nashville Predators)

L’ailier saint-gallois de 22 ans est devenu une valeur sûre dans la franchise du Tennessee, qui l’avait repêché en première ronde en 2014. La saison dernière, alors qu’il revenait d’une grave blessure (fracture du fémur gauche lors d’un match de play-off à St.Louis), il s’est incrusté dans le top 6 offensif et explosé ses statistiques (80 matches, 48 points dont 23 buts). Dans une ligue désormais taillée pour ses caractéristiques (vitesse et habiletés techniques), il peut désormais espérer briser la barrière des trente goals.

kevin fiala is rly good and also v fun to watch play pic.twitter.com/95tsclWpF5 — dylan (@DylanFremlin) 30 septembre 2018

Nico Hischier (New Jersey Devils)

Le joueur de centre valaisan de 19 ans sera-t-il le compteur suisse le plus prolifique de l’exercice 2017-2018? Lors de sa première saison avec les Devils, il a rendu une carte de 52 points (dont 20 buts) en 82 matches. Aujourd’hui, alors qu’il a apprivoisé la ligue, appris à gérer ses ressources et encore développé ses aptitudes techniques (notamment sur les engagements), le joyau de Naters devrait former un duo étourdissant avec Tyler Hall, et donner le tournis aux défenses et aux gardiens. Ne soyons pas étonnés s’il devait atteindre la barre des 70 points.

Roman Josi (Nashville Predators)

Le défenseur bernois de 28 ans est l’une des aubaines de la Ligue. Alors que son leadership, son emprise sur le jeu et son rendement (53 points en 75 matches la saison dernière) justifieraient un salaire annuel de huit millions de dollars, il s’apprête à écouler l’avant-dernière saison d’une entente qui lui rapporte quatre millions de billets verts. Le capitaine des Preds est le patron de l’une des deux défenses (avec celle des San Jose Sharks) les plus solides de NHL. Sa rigueur défensive (on ne le passe pas à un contre un) et sa propension à tenir la ligne bleue en power-play en font une pièce essentielle d’un puzzle qui peut ambitionner de décrocher les grands honneurs en juin prochain.

Roman Josi's 1st goal of the preseason for the #Preds.



Subban draws the attention, Josi hammers it home. pic.twitter.com/2wdzRRsVgj — AtoZSports Nashville (@AtoZSports) 22 septembre 2018

Dean Kukan (Columbus Blue Jackets)

Le défenseur zurichois de 25 ans n’a jamais été repêché par une équipe de NHL. Ce qui ne l’a pas empêché, en mars dernier, de conclure une entente de deux ans à un volet (750'000 dollars par saison) avec les Columbus Blue Jackets. A ce jour, il n’a pris part qu’à 19 matches de NHL (quatre points). Dans l’Ohio, sous la houlette du très autoritaire entraîneur John Tortorella, cet arrière solide et doté d’une bonne première passe doit s’attendre à hériter d’un temps de jeu limité sur la troisième paire de défense, voire à suivre de temps à autre un match depuis la galerie de presse.

Blue Jackets | Injuries give Dean Kukan opportunity - National Hockey League News - https://t.co/QkXQxq4Qng pic.twitter.com/DLla9WaQwf — MLB &NHL News Now (@MLB_News247) 30 septembre 2018

Denis Malgin (Florida Panthers)

L’ailier soleurois de 21 ans bénéficie de la nouvelle orientation du jeu voulue par les pontes de la NHL. La valorisation de la vitesse au détriment du combat physique ont permis à ce petit joueur (1,75 m) de se tailler un poste avec les Florida Panthers. La saison dernière, le fils d’Albert (ex-Bienne et Olten, notamment) a récolté 22 points (dont onze buts) en 51 matches. Durant la pré-saison 2018-2019, il a reçu quelques éloges éloquents. «Il est l’un des deux joueurs qui m’a le plus impressionné», écrit un suiveur des Panthers. Arrivé à maturité, il peut aujourd’hui ambitionner de disputer l’intégralité de la saison avec le grand club et d’augmenter sensiblement sa production.

Louis Domingue snags the glove on Denis Malgin: pic.twitter.com/oMQ8bvcw1W — The Rat Trick (@FanSidedTheRat) 28 septembre 2018

Timo Meier (San Jose Sharks)

L’ailier appenzellois de 21 ans, qui a brisé le plateau des 20 buts lors de sa première saison complète en NHL (21 en 81 matches), évoluera dans un effectif offensif riche en talent et en expérience. Durant l’été, les Sharks, qui ont senti qu’ils pouvaient aspirer à la conquête de la Coupe Stanley en juin, ont investi sur de gros noms (Evander Kane et Erik Karlsson, notamment). Dans un tel contexte, la concurrence sera vive pour l’obtention d’un temps de jeu important et de présences régulières sur les situations de power-play. Mais des signes (refus de céder le Suisse à Ottawa en retour de Karlsson, par exemple) l’ont démontré: les Requins de Californie comptent sur Meier pour leur permettre de concrétiser leur objectif.

Straight flexin with my guy @MeierTimo pic.twitter.com/m9UX8so7G0 — Evander Kane (@evanderkane_9) 15 septembre 2018

Mirco Müller (New Jersey Devils)

Le défenseur zurichois de 23 ans, choix de première ronde des San Jose Sharks en 2013, n’avait livré que 28 matches la saison dernière en raison de deux blessures. Malgré ces avanies, il avait conservé la confiance de son coach John Hynes, qui nous l’avait dit en novembre 2017: «On compte sur Mirco pour le futur». Le futur, c’est aujourd’hui. Et Müller a conclu la fin du camp d’entraînement sur le premier bloc défensif, à côté de l’expérimenté Sami Vantanen. De quoi y déceler un signe encourageant sur le statut du médaillé d’argent des Mondiaux 2018, tournoi au cours duquel sa solidité et sa fiabilité avaient été soulignées.

Mirco Mueller had a chance to catch up with his parents, Roland and Christina, after #NJDevils practice. pic.twitter.com/svLaRLqO5t — Corey Masisak (@cmasisak22) 30 septembre 2018

Nino Niederreiter (Minnesota Wild)

L’ailier grison de 26 ans ne devrait pas avoir de difficulté à conserver son statut de «meilleur buteur suisse de NHL» au terme de la saison. A ce jour, il en compte 103 (en 452 matches). Et, comme il l’écrivait dans sa dernière chronique publiée dans Le Matin Dimanche, il espère en ajouter 25 en 2018-2019. «Trente serait un rêve», ajoutait-il. El Nino, qui est un féru de travail et un maniaque du détail, demeure assurément l’un des meilleurs snipers de son organisation. Il a une qualité rare: pouvoir inscrire un but même quand il ne semble pas en position de faire rougir la lampe.

Nino Niederreiter bekommt die Scheibe und stochert sie mit der Rückhand durch die Beine von Philipp Grubauer, erzielt so das 2:3 für die Wild pic.twitter.com/iiaAm8bcKp — NHL Deutsch (@NHLde) 29 septembre 2018

Luca Sbisa (New York Islanders)

Le défenseur zougois de 28 ans est le plus Nord-Américain de la légion helvétique de NHL. Marié à une Canadienne, il passe la majeure des mois chauds outre-Atlantique. Et son dernier été fut particulièrement agité. Après avoir refusé une prolongation de contrat avec les Vegas Golden Knights (c’est la version du club), il a longtemps été confronté à l’incertitude. Un club allait-il faire appel à ses services? La réponse est tombée le 24 septembre: les New York Islanders lui ont accordé un pacte d’un an (1,5 million de dollars) après une phase d’essai. Quelques mois après avoir disputé la finale de la Coupe Stanley, certes avec un temps de jeu limité, il se retrouve avec un club en reconstruction qui devra digérer le départ de John Tavares à Toronto.

Luca Sbisa signing creates more competition on defense for Islanders | Newsday #isles https://t.co/gea8dq3FyE — Islander Mania (@islandermania) 26 septembre 2018

Yannick Weber (Nashville Predators)

Le défenseur bernois de 30 ans est un peu le FC Thoune de la NHL. Peu de gens croient en ses chances de réussite et, au final, il est toujours présent et il gagne. Au printemps dernier, le beau-frère de Carey Price a accepté un nouveau contrat de deux ans, au salaire minimum (675 000 dollars), avec les Nashville Predators. C’est donc dans cette tunique qu’il livrera son 400e match de NHL (il en est à 394) et qu’il remportera peut-être la Coupe Stanley tout en ne rechignant pas à assumer des responsabilités limitées sur la glace.

(nxp)