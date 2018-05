Céline Dion semble avoir choisi son camp! La chanteuse québecoise, qui effectuait son retour sur scène mercredi soir - elle avait dû interrompre ses concerts depuis plusieurs semaines en raison d'un trouble à l'oreille -, est apparue au Caesars Palace de Las Vegas vêtue d'un maillot des Golden Knights, le finaliste surprise de NHL.

Avant même d'affronter les Washington Capitals titre en jeu, les joueurs de la franchise du Nevada - qui, rappelons-le, n'existait pas il y a un an - peuvent donc compter sur un soutien de marque.

Céline Dion ne portait d'ailleurs pas n'importe quel maillot: elle arborait fièrement le tricot frappé du numéro 29 de Marc-André Fleury, le gardien canadien des Golden Knights.

Dans le fond, quoi de plus normal que de se soutenir entre Québecois expatriés à Las Vegas!

GO KNIGHTS GO! Vegas Queen @celinedion wore her @GoldenKnights jersey while performing @CaesarsPalace last night! #Celine #CelineDion #VegasBorn #VGK #StanleyCupFinal pic.twitter.com/7gw7C3O6Iq