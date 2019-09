Quelques instants après le camouflet face à Rapperswil (0-1 après prolongation), Yannick Rathgeb a traversé les couloirs de la Tissot Arena en coup de vent avec la mine des très, très mauvais soirs.

Le défenseur du HCB était sur la glace – et ce n’était pas joli à voir à vrai dire… – lorsque Roman Cervenka a marqué le seul et unique but (63e, 0-1) d’une rencontre certes dominée territorialement par les Seelandais, mais tellement mieux gérée par les Saint-Gallois. Le 26e tir de la soirée aura finalement été le bon pour Rapperswil, et cela n’a pas surpris grand-monde pour être honnête: le HCB a passé plus de 60 minutes à tendre le bâton pour se faire battre, avant de tardivement récolter ce qui lui a pendu au nez durant une soirée passée à patiner dans le vide, sinon à tourner en rond.

Il n’est bien sûr jamais agréable de se retrouver au cœur de l’action gagnante de l’équipe adverse, et c’est peut-être bien pour cette raison que le meilleur défenseur offensif du HCB a semblé aussi contrarié après le but de Cervenka. La réalité est que le HCB n’aurait jamais dû en arriver là. Après avoir galvaudé – parfois lamentablement - trois périodes de supériorité numérique dans le temps réglementaire, les Biennois ont entamé la prolongation avec un homme en plus sur la glace (112 secondes de powerplay).

Et à quatre contre trois - avec encore davantage d’espaces pour s’exprimer - le coach Antti Törmänen a préféré jouer la sécurité à la ligne bleue en alignant le besogneux Anssi Salmela plutôt que son spécialiste, Yannick Rathgeb, transfert phare de l’intersaison très précisément engagé pour résoudre le manque de punch du HCB en supériorité numérique (mission qu’il avait d’ailleurs remplie samedi à Genève en marquant à 5 contre 4 de la ligne bleue).

Quel manque de panache

L’ancien défenseur des Bridgeport Sound Tigers - la filiale de AHL de l’organisation des New York Islanders - est ainsi resté à quai dans le moment clé du match et a dû se contenter des… 13 dernières secondes de l’avantage numérique, un laps de temps toutefois suffisant pour qu’il crée largement plus de danger que l’arrière finlandais en 99 secondes auparavant…

Personne ne peut évidemment affirmer que le HCB l’aurait emporté si Törmänen avait pris son courage deux mains et misé sur Rathgeb plutôt que Salmela pour diriger le powerplay alors que la victoire était à portée de mains (ou d’un tir direct à 4 c 3). Mais une chose est à peu près certaine: la probabilité de remporter la mise aurait été largement plus élevée…