Ancien entraîneur devenu analyste au «98.5», la station de radio qui diffuse tous les matches du Canadien de Montréal (NHL), et à «TVA Sports», une chaîne de télévision qui parle de hockey du premier café à l’heure du petit-déj à la dernière mousse de fin soirée, Dany Dubé (57 ans) accompagne les Habs lors des 82 parties au calendrier de la saison régulière.

Voilà des années qu’il assiste à des centaines d’entraînements chaque saison et voilà autant d’années qu’il cherchait à la réponse à une question qui le tracassait: «Comment faire profiter du spectacle dont il est témoin au plus grand nombre?» Et un jour, eurêka, l’idée a jailli.

Pendant plusieurs mois, Dubé a filmé tous les entraînements de la franchise la plus titrée de l’Histoire de la NHL (24 Coupes Stanley) et a converti les images en format 3D. Le but: «Il faut penser à ces centaines de milliers de jeunes et à leurs entraîneurs qui n’ont n’ont ni l’expérience ni le talent des joueurs de NHL. Mais ils ont le principal: du plaisir et une passion qu’il ne faut surtout pas perdre. Avec les vidéos que nous mettons aujourd’hui à disposition, ils ont la possibilité de trouver des exercices applicables à leur réalité et des sources d’inspiration.»

Tout ce travail, Dany Dubé l’a mis à disposition dans l’application «Play360», qui est téléchargeable gratuitement sur l’App Store.

On y trouve une variété d’exercices pratiques tels que des séquences à trois contre deux, des jeux de transition ou des deux contre un.

«Aujourd’hui, alors que les tablettes connectées sont devenues des outils de travail pour les entraîneurs, il est possible de montrer les vidéos aux joueurs durant les entraînements.»

Très complète, «Play360» comprend aussi quelques préceptes en vidéo de Claude Julien, l’entraîneur en chef du Canadien de Montréal. Des conseils d’un psychologue du sport. Ou encore des capsules sur les techniques de base. «Mon but était de rendre à la base ce que le hockey m’avait apporté, explique Dubé. Une chose est certaine: avec cet outil, les hockeyeurs en herbe et leurs instructeurs vont gagner du temps.»

Et varier leurs entraînements puisque de nouveaux modules sont ajoutés sur une base quotidienne.

