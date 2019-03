La question désormais est de savoir si le LHC, battu deux fois de suite par Langnau (5-1 mardi, 4-2 jeudi), est capable de relever la tête. Mené 3-1 et considéré comme bon pour la casse pas plus tard que samedi dernier, Langnau est toujours en vie, gonflé à bloc après la victoire d’hier qui lui ouvre les portes de la «finale» de samedi pour l’accession historique à une demi-finale des play-off.

Un gardien en feu (Damiano Ciaccio), la «patte» Ehlers, avec un système de jeu qui a anéanti le LHC en début de rencontre et l’a empêché de prendre de la vitesse (et surtout un peu de hauteur) le reste du temps. Un buteur providentiel aussi: le Villardou Nolan Diem, un ancien junior du LHC, muet durant 26 matches avant de marquer trois fois lors des actes V (doublé) et VI (but gagnant, le 3-1) de la série, ceux qui ont permis à Langnau de revenir de nulle part. Une grosse envie surtout, le sens du sacrifice, davantage de détermination, un véritable collectif. Les Tigres, comme ce fut déjà le cas mardi durant le cinquième acte, ont remporté toutes les batailles: celle de la zone neutre, là où les Lions se sont fait piéger entre les deux lignes bleues à longueur de soirée. Celle des arrondis, où bien rares ont été les Lausannois capables de ressortir vainqueur d’un duel à la bande. La bataille psychologique, avec toutes ces bonnes vibrations qui viennent de changer de camp en l'espace de quelques jours seulement.

Samedi, on imagine déjà à quel point Ville Peltonen et ses hommes seront sous pression devant leur public, là où ils ont déjà sombré à deux reprises depuis le début de ce quart de finale: c’était lors des acte I et V, à chaque fois sur le score de 5-1. Espérons pour eux que ces mauvais souvenirs ne reviendront pas les hanter samedi à l’heure du coup d’envoi.

La tension sera à son comble, mais l’occasion sera belle aussi pour certains Lions de prouver qu’ils valent mieux que ce qu’ils viennent de montrer et qu’ils méritent l'appellation de «joueurs de play-off». A commencer par le Canadien Dustin Jeffrey et l’ensemble du bloc de parade, transparent hier à l’Ilfis.

Langnau - Lausanne 4-2 (2-0 1-1 1-1)

Ilfis. 6000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Stricker, Eichmann, Castelli et Fuchs.

Buts: 1e (0’’42) DiDomenico (Lardi, P. Berger) 1-0, 12e Dostoinov (Erni) 2-0, 26e Emmerton (Kenins) 2-1, 37e Diem (Leeger, Glauser) 3-1, 56e Bertschy (Grossmann, Junland/ 5 c 4) 3-2, 59e Pesonen (Leeger/ 5 c 6, cage vide) 4-2.

Langnau: Ciaccio; Glauser, Leeger; Erni, Lardi; Cadoneau, Huguenin; Kindschi; Elo, Gagnon, Dostoinov; DiDomenico, P. Berger, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Rüegsegger, Randegger, N. Berger; Gerber. Entraîneur: Ehlers.

Lausanne: Zurkirchen; Junland, Genazzi; Frick, Lindbohm; Trutmann, Grossmann; Nodari; Zangger, Froidevaux, Leone; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Moy, Emmerton, Kenins; Antonietti, In-Albon, Herren; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Notes: Langnau sans Blaser, Gustafsson, Punnenovs (blessés), Giliati, Johansson ni Stettler (surnuméraires). Lausanne sans Borlat, Mitchell (blessés), Barbero ni Schelling (surnuméraires). Temps mort demandé par Lausanne (60e). Lausanne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’34 à 58’59; puis de 59’43 à la fin du match).

Pénalités: 3 x 2’ contre Langnau, 0 x 2’ + 1 x 10’ (Antonietti) contre Lausanne.

(nxp)