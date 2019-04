Il n’était pas loin de minuit, 8h du matin en Suisse, lorsque Nathan MacKinnon a fait trembler les filets à la 9e minute de la première prolongation, au Scotiabank Saddledome de Calgary. Colorado a ainsi signé un succès serré (2-3 ap) pour égaliser à une victoire partout dans la série de premier tour de play-off qui oppose l’Avalanche aux Flames.

Le but de MacKinnon est tombé dans l’enchaînement d’une action où Calgary a failli l’emporter. Sans un arrêt-réflexe sensationnel du gardien allemand Philipp Grubauer, c’est la formation de l’Alberta qui mènerait 2-0 dans la série. Mais les Avs ont réagi en un éclair et traversé toute la patinoire. La passe lumineuse de Mikko Rantanen a mis le héros du match sur orbite. Le Zurichois Sven Andrighetto n’a pour sa part pas été aligné par les visiteurs dans cette rencontre.

NATHAN MACKINNON IN OVERTIME! THE @AVALANCHE STEAL ONE IN CALGARY AFTER A MASSIVE GRUBAUER SAVE!#GoAvsGo 3 - 2 #Flames

(Series Tied 1-1) pic.twitter.com/rTzq6SaIXs — Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) April 14, 2019

Les Nashville Predators ont également dû passer par la case prolongation et un but de Craig Smith pour passer l’épaule à domicile face aux Dallas Stars (2-1). Les coéquipiers de Roman Josi ont ainsi égalisé dans la série, après avoir perdu le premier duel devant leur public (2-3), deux jours plus tôt. Le défenseur bernois n’a pas griffé la feuille de statistiques en 27’10’’ de jeu. Il s’est a dû se contenter d’armer deux tirs et de purger une pénalité mineure.

Orpik libère les champions en prolongation

A Washington, les Capitals ont signé une deuxième victoire consécutive face aux Carolina Hurricanes (4-3 ap). C’est le défenseur Brooks Orpik, servi en retrait depuis derrière la cage adverse par Evgeny Kuznetsov, qui a pu profiter du fait que Teuvo Teravainen a dû offrir sa crosse à son coéquipier Brett Pesce et du coup être handicapé en défense pour trouver la lucarne de Petr Mrazek. Les champions en titre avaient commencé par mener 2-0 dans ce match, avant de voir Carolina revenir à 2-2 vers la fin du 2e tiers. Tom Wilson avait encore une fois donné les devants aux siens sur une passe lumineuse de son capitaine Alexander Ovechkin, mais Jordan Staal a pu égaliser à 3-3 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire en déviant le tir de Dougie Hamilton. Nino Niederreiter n’a tiré que trois fois au but en 17’32’’ et a hérité d’un différentiel de -2. Le défenseur Jonas Siegenthaler n’avait pas été convoqué dans les rangs des Caps.

A Boston, enfin, les Bruins ont égalisé à 1-1 dans leur série face aux Toronto Maple Leafs, grâce à une confortable victoire (4-1) devant leurs fans.