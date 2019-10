Après les sept matches du championnat de NHL disputés lundi, jour de l’Action de Grâce outre-Atlantique, trois des 31 clubs n’ont toujours pas été confrontés à la défaite dans le temps régulier.

Victorieux des Capitals à Washington (3-6), le Colorado Avalanche conserve une fiche immaculée (cinq parties, dix points). Dans la capitale américaine, l’équipe dirigée par Jared Bednar a réduit le suspense à néant dans les dix premières minutes, le temps d’allumer quatre fois la lampe. Jonas Siegenthaler, le défenseur zurichois des Caps, a patiné durant 18’22 et conservé un différentiel neutre. Mais il a quitté ses coéquipiers peut avant la fin de la rencontre après avoir une subi une charge à la tête.

Devant leur public, les Buffalo Sabres du coach canado-suisse Ralph Krueger ont dévoré les Dallas Stars (4-0) et consolidé leur place de leaders de la Conférence Est (six matches, onze points). Le Suédois Victor Olofsson, un choix tardif de l’organisation au repêchage de 2014 (181e overall), en a profité pour inscrire son cinquième goal de la campagne en avantage numérique.

Les Philadelphia Flyers, qui n’étaient pas en uniforme lundi et qui seront en action dans la nuit de mardi à mercredi à Calgary, ont grignoté cinq unités en trois sorties. Sans l’ex-Biennois Gaëtan Haas (surnuméraire) et malgré le huitième but saisonnier de James Neal, les Edmonton Oilers ont connu leur premier revers à Chicago, où les Blackhawks se sont imposés 3-1.

Par ailleurs, les New Jersey Devils n’ont pas communiqué sur la nature de la blessure subie par Nico Hischier en fin de première période contre les Florida Panthers (4-6).

Here was Nico Hischier's last touch of the puck .. never returned. #NJDevils pic.twitter.com/Qcx43dsv3k — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) October 14, 2019

Alors que l’équipe de la banlieue new-yorkaise bénéficie d’une journée de congé mardi, la direction devrait fournir des informations mercredi.

