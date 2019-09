Lorsque le verdict concernant Julien Sprunger est tombé – absent au minimum deux mois -, Mark French a dû rapidement se poser une question: «Comment faire pour rééquilibrer mes lignes sans lui?» Le No 86 des Dragons évoluait sur un second trio avec Andrei Bykov et Nathan Marchon. Une option aurait pu être de décaler Viktor Stalberg avec les deux Fribourgeois tout en «montant» le Suédois Daniel Brodin avec David Desharnais. Cette idée aurait eu pour conséquence de ne pas trop perdre en punch dans ce trio No 1 tout en associant Andrei Bykov avec un joueur au profil physique similaire à celui de Julien Sprunger. «Je ne dis pas qu’on ne le fera jamais, admet Mark French. Mais pour l’heure, nous voulions conserver une certaine stabilité au sein de la ligne Stalberg-Desharnais-Rossi.»

Lundi lors de l’entraînement matinal, le coach canadien des Dragons avait visiblement privilégié le maintien de sa triplette Stalberg-Desharnais-Rossi malgré deux premiers matches bien discrets. Le technicien a décidé de placer Daniel Brodin à l’aile d’Andrei Bykov. L’une des raisons est probablement le fait que ce dernier soit droitier, comme Julien Sprunger. «Dans un monde idéal, il est vrai que je préfère faire jouer les droitiers à droite et les gauchers à gauche», rigole le technicien Doté d’un bon sens du but, il avait fait trembler les filets à 19 reprises lors du dernier championnat de Suède avec Djurgarden. Nathan Marchon complète le bloc.

«On ne peut pas le remplacer»

Killian Mottet, lui, revient dans une ligne après avoir joué en tant que treizième attaquant mardi dernier à Langnau. Très en vue à l’Ilfis, il a donc une nouvelle occasion de prouver sa valeur après cette temporaire «punition». «Je connais ma valeur, nous avait-il confié la semaine dernière. Le coach a pris une décision, mais c’est à moi de travailler pour prouver que je mérite de jouer.» Il prendra la place de Daniel Brodin avec Samuel Walser et Lukas Lhotak, tandis qu’Adrien Lauper sera treizième attaquant après avoir passé quelques temps en Swiss League, avec Ajoie. «De toute façon, il n’est pas possible de remplacer Julien Sprunger, coupe Christian Dubé, le directeur sportif des Dragons. Nous avons suffisamment de gars capables de produire. Je pense en premier lieu à nos joueurs suisses de talent: Andrei Bykov, Kilian Mottet, Matthias Rossi, Samuel Walser ou notamment Lukas Lhotak.»

Reste à savoir si ces rocades porteront leurs fruits. Première indication mardi soir, à Zurich. «Comme nous n’avons joué que deux matches, des changements sont encore possibles, remarque Mark French. Mais nous espérons que les options prises pour combler l’absence de Julien Sprunger sont les bonnes.» FR Gottéron, qui n’a joué qu’un minimum de matches, y dispute sa troisième rencontre de saison régulière tandis que certains clubs en ont déjà cinq à leur compteur. Cette anomalie sera peu à peu rétablie à compter du 1er octobre prochain et la réouverture de la patinoire des Dragons. En rénovation sur deux ans, la BCF Arena ne pouvait pas être prête pour le 13 septembre, ce qui explique ce calendrier bancal.