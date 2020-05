De l’extérieur et en étant peut-être un peu naïf, on peut avoir tendance à se dire que tout pourrait être si simple à Lausanne. Le club est l’un des plus suivis du pays. Il dispose probablement d’une des infrastructures les plus modernes de Suisse. Et pourtant, rien n’a jamais l’air simple.

Rembobinons. Après des années à ne pas connaître (mais à avoir des doutes) l’identité des propriétaires, les suiveurs du club ont avalé une sacrée couleuvre. Hugh Quennec détient les actions du Lausanne HC. Le président du club rival sis à quelques 60 kilomètres de là. Simple? Pas franchement.

En 2016, Quennec cède le club à Ken Stickney. Ce dernier avait quitté Kloten avant de terminer dans le goudron et les plumes. En arrivant à Lausanne, il avait pour ambition de faire de Lausanne «le meilleur club d’Europe» (24heures, 5 septembre 2016). Soit. Après trois ans d’une gestion à distance et d’une construction de patinoire compliquée, l’Américain semble de moins en moins convaincu de pouvoir faire quelque chose de ce club. A cela s’ajoute une ardoise de 14 millions de francs que des amis de Patrick de Preux (dont visiblement les nouveaux propriétaires) ont dû éponger à la va-vite. Cette situation inextricable a mené à une revente hâtive bien que longue à se finaliser. Là aussi, on aurait pu faire plus simple.

Ce mercredi donc, la presse était conviée à la Vaudoise aréna. A l’ordre du jour: l’avenir du club. Forcément radieux. C’est ce que l’on dit dans pareilles circonstances. «Le club n'a jamais été en de meilleures mains», dixit Patrick de Preux pour qui, en 2016, Ken Stickney était «une aubaine». Depuis un certain temps, Sacha Weibel parle de la réorganisation qu’il est en train de mener. Dans une période de transition, les successeurs du propriétaire Ken Stickney étaient également très attendus. Point de Zdenek Bakala ni de Gregory Finger. Ils sont représentés par Petr Svoboda, ancienne gloire de NHL et troisième membre du triumvirat. La face visible de l’iceberg, mais minoritaire en matière de pouvoir décisionnel face aux deux fortunes qui l’accompagnent. Selon certaines indiscrétions, sa part serait d’environ 20% de l’actionnariat.

Pour ce qui est de savoir qui sont les personnes qui vont délier les cordons de la bourse (ou encaisser les rentrées, cela dépendra), on va devoir patienter. Bien sûr les noms ont été annoncés. Zdenek Bakala, au contraire de Gregory Finger, est même bien connu dans la région. Mais est-ce que cela donne une quelconque garantie d’implication? Sûrement pas.

Et toujours cette même impression de complexité. D’opacité. Là où Genève est passé sous gouvernance locale et parfaitement établie dans la place, Fribourg et Bienne, eux, comptent largement sur les soutiens locaux pour exister. Un réseau de petites, moyennes et grandes entreprises assurent le train de vie des deux clubs. Dans les trois cas, on sait d’où vient l’argent. On sait où il va.

Pourquoi, à Lausanne, une solution locale n’a jamais été trouvée? Pourquoi rien n’est jamais simple? Le public de la Vaudoise aréna mérite de la transparence. Rien que par son nombre et son inconditionnel soutien malgré les tumultes durant toutes ces années.

Bien sûr MM. Bakala et Finger (sans oublier Svoboda) peuvent faire quelque chose de très bien à Lausanne. Et la conférence de presse de ce mercredi matin inspire à l’optimisme. Toutes les conditions y sont clairement réunies et l’investissement est intelligent.

Si les deux businessmen aguerris savent s’entourer et assument les promesses faites, il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Pourquoi personne dans le tissu économique de la région ne s’est dit la même chose? Et les propriétaires bien que domiciliés (et imposés comme on nous l’a bien fait comprendre) en Suisse, n’ont pas le rayonnement et l’implantation de la Fondation Hans Willsdorf, de Tissot ou de la BCF.

Cela aurait pu être largement plus simple.

Grégory Beaud