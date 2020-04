Dans un monde idéal, Christian Dubé aurait conservé Pavel Rosa et Sean Simpson à ses côtés pour la saison prochaine. Mais dans un monde idéal, nous serions en train de suivre la finale des play-off et ne serions pas confinés à attendre des jours meilleurs. A la suite de la pandémie de coronavirus, ce fameux «monde idéal» n’est plus qu’une vue de l’esprit et tout le monde devra tôt ou tard faire des sacrifices. FR Gottéron en a fait un en renonçant aux services de Sean Simpson.

Est-ce à dire que la solution choisie n’est pas la bonne? Non. Christian Dubé et Pavel Rosa ont désormais acquis une certaine expérience depuis leur intronisation début octobre 2019. Le duo a même connu du succès en qualifiant FR Gottéron pour les play-off. Même si les séries éliminatoires ont été annulées, les deux hommes ont mérité de pouvoir poursuivre l'aventure à leur poste. C’est donc une décision totalement logique prise par le président Hubert Waeber, le directeur général Raphaël Berger et les membres du conseil d’administration.

Il a fait le job

La glace ne devait pas être un problème. L’entraîneur néophyte a prouvé que le sens du jeu pouvait aisément passer de la glace au banc. Le coaching de l’ancien joueur de centre a souvent été bon. Moderne, Le Québécois a su opérer les bons choix en cours de rencontre. Ce qui n’était pas forcément la force de son prédécesseur. En ce sens, il a rempli sa mission.

Non, la vraie question va être de savoir comment Christian Dubé sera épaulé pour les tâches de sa seconde casquette, celle de directeur sportif. S’il s’est sacrifié pour faire cohabiter les deux fonctions durant quelques mois, le Canadien ne peut pas tenir le rythme sur le moyen et le long terme. Dès lors, le rôle de Dean Fedorchuk dans le travail de scouting sera primordial.

Mais l’ancien assistant de Mark French n’est pas la seule réponse à cette question. Si les dirigeants de FR Gottéron ont fait le choix de la raison en économisant cette saison sur le dos de Sean Simpson, il sera impératif qu’ils aident leur homme à tout faire dans un futur proche. Cela passera par la mise en place d’un staff plus étoffé autour de Christian Dubé. Voire par la recherche d’un directeur sportif pour laisser «Coach Dubé» ne porter qu’une seule casquette.

Mais ça, ce sera dans un monde idéal. Celui de demain ou d’après-demain, peut-être.

Grégory Beaud