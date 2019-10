Nico Hischier (20 ans) l’a dit, répété et martelé quitte, parfois, à en devenir agaçant: «Arrêtez d’évoquer le nombre de buts marqués et le nombre d’assistés collectés. Dans un sport collectif, ces chiffres n’ont pas de sens.»

Affabulation d’un joueur désireux de se soustraire à la pression d’une NHL qui bombarde le public de chiffres? Modestie d’un premier choix de repêchage soucieux de ne pas bousculer la hiérarchie du vestiaire des Devils du New Jersey? Petit mensonge d’un professionnel qui consulte l’écran de son téléphone dit intelligent avant de filer sous la douche afin de vérifier son classement sur l’appli de la ligue professionnelle nord-américaine?

Rien de tout ça. Nico Hischier avait tout simplement raison.

Le joueur de centre valaisan, qui a prolongé vendredi de sept ans (moyenne de 7,25 millions de dollars américains par saison) son contrat avec les Devils, a apporté la démonstration que la valeur d’un attaquant se mesure bien au-delà des colonnes où sont compilés les buts et les mentions d’aide.

La fiche de l’ex-junior du HC Viège à sa dernière campagne avant de conclure un nouveau pacte lucratif: 69 matches, 17 buts, 47 points (soit 0,68 par rencontre).

Comparons.

L’été dernier, après des mois de négociations avec le Lightning de Tampa Bay à l’échéance de son bail d’entrée, le centre canadien Brayden Point a obtenu un contrat qui lui rapporte 6,75 millions par exercice. En 2018-2019, il avait amassé 92 points en 79 parties (moyenne: 1,16).

Un peu après lui, dans des circonstances comparables, l’attaquant finlandais Patrik Laine a soutiré 6,75 millions aux Jets de Winnipeg après une saison de 30 buts.

Un an plus tôt, après 80 matches pimentés de 100 points (moyenne: 1,25), l’ailier russe Nikita Kucherov s’était entendu avec Tampa Bay pour 9,5 millions par saison.

Comme Ray Shero, le directeur général des Devils, un vieux briscard riche d’une expérience de 20 ans en NHL, n’est pas un descendant de l’Abbé Pierre, on ne peut le soupçonner d’avoir agi par philanthropie à l’égard de Hischier.

Le Suisse a tout simplement obtenu une rétribution de joueur étoile car il est devenu un joueur étoile dans la ligue la plus compétitive du monde.

Il est une denrée rare car, en plus de ses qualités techniques et de patinage largement en dessus de la moyenne, il est le prototype du joueur moderne qui sait tout faire. Sauf peut-être se battre, mais comme les combats sont en voie de disparition, cela n’est pas bien fâcheux.

Nico Hischier est l’attaquant que tout entraîneur en chef rêve de disposer. Il peut jouer pendant plus de 20 minutes face au meilleur trio de l’adversaire, il remporte désormais plus de 50% de ses mises au jeu, il travaille dans les trois zones et dans les deux sens de la patinoire, il a un instinct qui lui permet d’anticiper le jeu de l’adversaire, il a une faculté à bien faire paraître ses ailiers, etc.

Un fait témoigne de cette fiabilité. Quand il faut préserver une marge d’un but à la 60e minute, Nico Hischier est sur la glace. Quand il faut tenter d’égaliser à la 60e minute, Nico Hischier est aussi sur la glace.

Jeune homme sérieux, travailleur à l’hygiène de vie irréprochable, le Valaisan vient aussi de lancer un message à tous les talentueux hockeyeurs en herbe du pays: à condition de bosser, de beaucoup bosser, le rêve américain existe.

Merci et bravo.

Emmanuel Favre