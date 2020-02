Lorsque l’on achète un appartement, il n’est pas absurde de vouloir refaire certaines peintures ou de vouloir changer de vieilles tapisseries un peu usées. Au moment où le Lausanne HC est sur le point d’être vendu, il n’est pas étonnant que les nouveaux arrivants - dont les noms demeurent secrets - aient envie de choisir les finitions du-dit appartement.

En se séparant de Jan Alston et de Ville Peltonen pour les remplacer par Craig MacTavish, les nouveaux repreneurs prennent possession des lieux avec fracas. Personne n’aurait imaginé que les deux hommes forts soient débarqués à quelques encablures des play-off. C’est pourtant ce qui est arrivé jeudi soir à la surprise générale. Jan Alston a été licencié et ne sera remplacé qu’en fin de saison, comme l’annonce le club sur son site internet. Au cœur d’une saison où le club de la Vaudoise aréna semble avancer à vue, cette nouvelle ne vient que renforcer cette impression persistante.

Alston, copie désastreuse

Des deux bannis, un seul mérite vraiment d’être sur le banc des accusés: Jan Alston. Le directeur sportif a rendu une copie désastreuse en ce qui concerne les étrangers. Des huit licences utilisées, une a été gaspillée pour un branquignole loin d’avoir le niveau de National League (Max Wärn), une autre a été balancée en même temps que le contrat de Jonas Junland, tandis que les deux dernières ont été utilisées en panique pour combler les brèches. Pour un club qui ambitionnait de jouer toute la saison avec 5 étrangers - ce sont les mots de Jan Alston -, le constat d’échec est implacable.

Et puis il y a cet amalgame inodore, incolore et fade de joueurs très bien payés qui ne livrent pas la marchandise. Les mauvaises langues diront que si une timbreuse existait dans la Vaudoise aréna, ce serait là que l’on verrait la plupart des joueurs de la première équipe. Agglomérat de talents qui forme tout sauf une équipe. Avec un budget de près de 19 millions selon nos sources, le LHC vit une saison terriblement décevante. Les dernières acquisitions de Jan Alston sont décevantes. Cody Almond? Un flop. La prolongation de Tyler Moy? Une terrible déception. Seul Josh Jooris livre vraiment la marchandise. C’est trop peu.

Peltonen méritait mieux

Et là au milieu un homme a souffert: Ville Peltonen. L’entraîneur finlandais, qui a aussi été renvoyé, aurait mérité autre chose. Au bénéfice d’un contrat pour les deux prochaines saisons encore - merci Jan Alston -, l’ancien joueur à succès va rebondir. Ce n’est pas là la question. Mais il aurait mérité un meilleur sort. Dans l’improbable carrousel qui s’est mis en branle jeudi soir, le Finlandais n’est qu’une victime collatérale. Victime de nouveaux propriétaires qui veulent refaire les tapisseries et victime des erreurs des anciens dirigeants. Au mauvais endroit, au mauvais moment, en somme. Et c’est peut-être là le plus dommage dans cette histoire.

Ainsi voilà le Lausanne HC dirigé par Craig MacTavish dont la dernière expérience sérieuse de coach remonte au début des années 2010. Dans un club qui a fait de la navigation «à vue» une marque de fabrique, ce n’est finalement pas étonnant.

Grégory Beaud