On ne le dira jamais assez. «Timing is everything». Tout est dans le timing, en français dans le texte. Et bien justement, le moment est le bon pour Gary Sheehan. Champion de deuxième division avec le HC Ajoie en 2016, le Canado-suisse a désormais remporté la Coupe de Suisse avec les Jurassiens en dominant quatre équipes de Nationale League au passage (Lausanne, Zurich, Bienne et Davos). Rien que ça. Et comme le HCA n'a pas d'ambitions immédiates de grimper d'un échelon, Gary Sheehan, lui, mériterait une promotion.

Présent dans le paysage depuis bientôt 30 ans (il avait commencé sa carrière comme coach en Suisse en 1991), le technicien de 55 ans n'a étonnamment eu qu'une opportunité comme entraîneur principal dans l'élite. C'était entre 2003 et 2005 à Lausanne. Depuis, il a obtenu de bons résultats à La Chaux-de-Fonds et Ajoie, le tout entrecoupé par une pige de quelques mois à Berne, comme assistant. Mais jamais un club de l'élite ne lui a confié sa première équipe.

Alors pourquoi aujourd'hui? Pour plusieurs raisons.

1. La boucle est bouclée en Ajoie.

Arrivé au sommet dans le Jura, Gary Sheehan ne pourra pas aller plus haut avec le HCA. La belle aventure entamée en 2014 doit se terminer sur cette fantastique note positive. Il n'y a certes aucun mal à rester entraîneur de Swiss League et Sheehan s'en accommoderait probablement sans mal. Mais après cette Coupe remportée haut la main contre Davos, ne serait-il pas temps de franchir le pas?

2. Le timing est idéal.

A la base, 2020 aurait dû être une année plutôt calme sur le marché des entraîneurs. Ce n'est pas un hasard si Kari Jalonen avait prolongé d'un an son entente avec Berne pour se retrouver sur disponible en 2021. Mais les événements se sont précipités. Lugano a remercié Sami Kapanen. FR Gottéron a licencié Mark French, Berne a renvoyé Kari Jalonen. Le nom de Rikard Grönborg (Zurich Lions) circule avec toujours plus d'insistance du côté de la NHL et, enfin, Jeff Tomlinson (Rapperswil) est en fin de contrat. Près de la moitié des bancs de l'élite pourrait être disponible cet été.

3. Le profil idéal

Gary Sheehan possède plusieurs avantages. Et non des moindres. En tant que néophyte à l'échelon supérieur, il ne peut pas prétendre à un salaire mirobolant. Et lorsque certains clubs doivent encore payer des techniciens dans le vide (FR Gottéron, Berne et Lugano), ce coût moindre pourrait représenter une solution intéressante pour les finances du club. Par ailleurs, l'actuel entraîneur du HC Ajoie connaît parfaitement la Suisse pour y avoir longtemps entraîné et pour y avoir gravité durant une trentaine d'années. Cette connaissance parfaite du microcosme et du style de jeu helvétique simplifierait son acclimatation. Pour terminer, ses succès acquis dans le Jura assoient une réputation qui aurait pu être un peu moins clinquante il y a peu. Mais lors de ces quatre dernières années et a fortiori dimanche, les titres ont fait de Gary Sheehan un candidat plus que crédible.

4. Dans la tendance.

Cette saison, Davos et GE Servette n'ont pas été frileux en confiant leur première équipe à des entraîneurs inexpérimentés. Les Grisons ont enrôlé Christian Wohlwend qui n'avait guère d'expérience à ce niveau puisqu'il débarquait de la filière des équipes nationales. Aux Vernets, Pat Emond pouvait ne faire valoir que des expériences avec les juniors genevois. Les deux clubs ont servi de précurseur en osant donner leur chance à des techniciens guère aguerris à la National League. Devant les bons résultats du HCD et du GSHC, d'autres formations pourraient avoir envie de se lancer.

Reste à savoir qui, mais il faut donner une vraie chance à Gary Sheehan.

