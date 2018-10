Cory Schneider, 32 ans, a disputé huit matches avec Ambri durant la grève de la NHL lors de la saison 2012-2013 ainsi que deux rencontres sous le maillot de FR Gottéron lors de la Coupe Spengler 2012.

Sa particularité? Le gardien des New Jersey Devils est Américain mais possède aussi la nationalité helvétique. C’est son père qui l’a encouragé à effectuer les démarches, à l’âge de 18 ans, pour acquérir la nationalité helvétique. Avec le Valaisan Nico Hischier (19 ans) et le Zurichois Mirco Mueller (23 ans), Schneider est donc le «troisième Suisse» des Devils.

En tribunes lundi

Cory Schneider ne sait pas grand-chose du pays de ses ancêtres, si ce n’est que son arrière-grand père est originaire de Reigoldswil, petite commune de 1600 âmes dans le canton de Bâle-Campagne. «Je ne sais pas si j’ai encore de la parenté là-bas», dit le gardien numéro un des Devils, qui assistera toutefois au match contre le CP Berne ce soir depuis les tribunes en raison d’une opération à une hanche remontant au mois de mai et qui devrait lui faire manquer le début de la saison régulière en NHL (samedi à Göteborg, en Suède, contre les Edmonton Oilers).

Cory Schneider n’est jamais revenu en Suisse depuis son passage à Ambri en 2012. «C’est quelque chose que j’aurais voulu faire, mais l’occasion ne s’est pas présentée. Avec mon épouse, nous avons beaucoup apprécié notre séjour à Ambri. La Suisse est un beau pays, avec une belle qualité de vie.»

Sous contrat jusqu’en 2022

Se verrait-il pour autant y terminer sa carrière? «Pourquoi pas, on verra bien ce que l’avenir me réserve mais c’est en effet une possibilité. Mais j’en encore quelques années devant moi en NHL avant de penser à tout cela», admet-il. Son contrat de six millions de dollars US avec les Devils court jusqu’en 2022.

Pour le voyage des New Jersey Devils en Suisse, Schneider s’est toutefois contenté de prendre avec lui son passeport américain. «Il faudra que je j’entreprenne les démarches pour renouveler mon passeport suisse», sourit-il.

