Après 38 ans d'absence, la sélection helvétique s'est imposée 6-1 contre les Lettons de Dinamo Riga lors du coup d'envoi du tournoi davosien. Elle jouera son deuxième match jeudi contre les Finlandais d'Hameenlinna.

Ce n'est pas tous les jours que l'équipe de Suisse passe six buts à un adversaire. Certes, les Lettons de Riga occupent une place dans les bas-fonds de la KHL, mais ce n'est pas non plus une équipe dénuée de qualités. A moins de deux mois du début du tournoi olympique à Pyeongchang, le coach suisse Patrick Fischer a estimé que le vénérable rendez-vous grison constituerait une bonne préparation. Ses joueurs l'ont en tout cas pris par le bon bout.

«Je suis très satisfait de la manière dont les joueurs sont entrés dans la partie», relevait Fischer au terme du match. Ils avaient complètement étouffé Riga dès le premier lâcher de palet. Après moins de 4 minutes de jeu, l'issue de la partie ne laissait guère de place au doute. Blum après 1'30'' et Diaz (3'39'') au terme d'un slalom dans ce qui restait de la défense lettonne avaient déjà placé la Suisse sur la voie du succès.

Les Suisses n'ont pas laissé passer leur chance face à une équipe supposée mieux «huilée» que la sélection helvétique réunie la veille. «Leur problème, c'était notre vitesse. Ils ont été complètement dépassés. Toute la base de notre jeu reposait sur cette faculté d'accélérer», se réjouissait Fischer.

Bien sûr, les situations spéciales ont souffert de ce manque de préparation, mais les coéquipiers de Vincent Praplan ont su faire la différence à 5 contre 5. «C'est vrai que notre power-play doit être meilleur, mais nous n'avons bénéficié que d'un seul entraînement. Nous nous sommes créé quelques occasions, mais nous avons manqué de précision. C'est aussi un problème de communication. Comme nous ne jouons pas mercredi, nous pourrons bien le préparer à l'entraînement.»

Deux lignes qui tournent

Damien Brunner, toujours à la recherche de sa meilleure forme après sa longue blessure du début de saison, avait donné un avantage de trois buts aux Suisses avant la 13e minute. Alors que Genoni passait un après-midi tranquille dans la cage helvétique, les attaquants helvétiques se créaient encore de nombreuses occasions. Herzog, Brunner et Praplan avaient l'opportunité d'enterrer définitivement les Lettons.

Les joueurs du Dinamo ont quand même montré une réaction au cours de la deuxième période. Ils ont pu réduire le score à 5 contre 4, mais 32'' plus tard, Schlumpf redonnait trois buts d'avance aux Suisses sur un tir de loin après un «hit» spectaculaire de Tanner Richard sur un défenseur letton.

Pour ce premier rendez-vous des fêtes, les triplettes offensives se sont mises particulièrement en évidence. Fischer avait constitué un trio explosif avec les deux «fusées» de Lugano, Grégory Hofmann et Luca Fazzini accompagnés du rapide Pius Suter. C'est cette ligne qui a étouffé d'entrée la défense de Riga pour l'ouverture du score de Blum. L'autre trio offensif a moins constitué une surprise avec le duo rodé de Kloten, Praplan - Hollenstein. Affublé de Luca Cunti au centre, les deux Aviateurs ont multiplié les bons coups sans être totalement récompensés de leurs efforts. (ats/nxp)