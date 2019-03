Damiano Ciaccio a atteint l’âge de la maturité en tant que gardien sur le tard. A 30 ans, le Chaux-de-Fonnier vit la saison la plus faste de sa carrière. Six blanchissages en saison régulière, soit un record dans l’histoire des Langnau Tigers.

«On dit que les gardiens arrivent à maturité un peu plus tard», nous avait-il expliqué quelques jours avant de guider Langnau en play-off pour la deuxième fois de son histoire, une première depuis la saison 2010-2011. Après des débuts mitigés en LNA sous le maillot de FR Gottéron en 2009, Ciaccio est passé par la case LNB (Neuchâtel Young sprinters, Bâle et La Chaux-de-Fonds) pour s’aguerrir et affiner son style. C’est à Langnau depuis 2014 - il a prolongé son contrat jusqu’en 2021 en octobre dernier - qu’il s’est enfin imposé dans l’élite du hockey suisse.

«J’ai aussi une certaine expérience désormais. Pour le reste, j’essaie juste de donner une chance à l’équipe de gagner. Vous savez, à Langnau, chaque victoire est une victoire d’équipe. Chacun connaît son job et s’y tient. Cela fait maintenant quelques années que nous nous appuyons sur le même noyau de joueurs avec le même entraîneur. Le système a été assimilé par tout le monde, et c’est un bon système pour une équipe comme la nôtre.»

«Nous ne voulons pas avoir de regrets»

Le système Ehlers – le Danois a récemment été élus entraîneur de l’année par les capitaines et coaches de National League – permet aujourd’hui à Langnau de talonner le LHC après avoir contré un premier puck de série mardi soir à Lausanne. Les Tigres ne sont plus que menés 3-2 avant le sixième acte, jeudi soir à l’Ilfis, une patinoire sur laquelle les Emmentalois se sont à chaque fois emmêlés les pinceaux en quart de finale. «Lors de notre première défaite à domicile (0-3), nous sommes vraiment passés à côté et Lausanne a bien joué le coup, admet Ciaccio. Le deuxième match à l’Ilfis par contre, nous avons été bons mais nous avons manqué de réussite (1-2). Nous méritions mieux. Mardi, nous avons commencé le match comme nous avions terminé le dernier sur notre patinoire. On est sorti fort et cela a payé.»

Pour Langnau, la donne est simple: gagner enfin à l’Ilfis pour s’offrir une septième manche où tout sera possible samedi à Lausanne. «Nous ne voulons pas avoir de regrets, souffle Ciaccio. Nous allons jouer le coup à fond». Le LHC, déjà battu à deux reprises sur le score de 5-1 à Malley 2.0, est prévenu. (nxp)