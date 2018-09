La dernière fois qu’il avait joué à Berne, le 20 mars dernier, c’était avec GE Servette et son équipe s’était inclinée 5 à 2, lors du premier tour des play-off. Six mois plus tard, Damien Riat a quitté cette patinoire avec cette fois-ci le sourire. Sa nouvelle formation, le HC Bienne, s’est cette fois-ci imposée... 5 à 2!

Une belle revanche pour l’ex-attaquant des Vernets qui vit, en ce début de saison, une magnifique aventure dans le Seeland où ça rigole. «Ca rigole, ça rigole, mais vendredi contre Fribourg, on ne rigolait pas trop. On s’est fait avoir, sourit l’attaquant. A 2-0, on a cru que cela serait facile et on leur a donné trop d’espace. On a fait preuve d’un peu de suffisance et on a pris une bonne leçon.»

Il en reste quarante-cinq!

Ou comment reculer pour mieux sauter? Ce revers contre les Dragons a eu l’effet positif dans le vestiaire avant de rejoindre la glace de la PostFinance Arena. «On est revenu plus fort contre une formation qui n’avait encore jamais perdu cette saison, poursuit le no 9 de la Tissot Aréna. On a réussi à mettre les pucks au fond avant eux et c’est ça qui a fait la différence.» Le visiteur a fait en effet la course en tête...

Avec trois buts en cinq parties, Damien Riat ne cache pas qu’il s’éclate dans le jeu de Antti Törmämen où la rondelle circule de canne en canne avec un bonheur partagé. «On possède une équipe qui tourne bien en ce moment et on en profite tous, renchérit le Jurassien du HC Bienne. On ne se pose pas de question, on est en confiance et en tête du classement. Mais si c’est cool, il n’y a que cinq matches de joué, on est conscient que la saison est encore très longue....» Il en reste quarante-cinq! (nxp)