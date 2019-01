David Aebischer, on a envie de vous dire «bravo». Une victoire contre la Suède (2-0), un billet pour les demi-finales des Mondiaux M20...

Merci, mais attention, cette victoire ne doit pas constituer une fin. Elle ne doit être qu’une étape dans le processus. La médaille, elle est là, tout près. Et personne n’a envie de la laisser filer.

Il y a 21 ans, un autre David Aebischer, le gardien, avait été le héros de la conquête du bronze aux tirs aux buts contre la République tchèque...

Vous me l’apprenez, je n’étais pas né (rires). Mais oui, c’est vrai, cela constituerait un joli clin d’œil à l’histoire.

Face aux Suédois, la Suisse a été seigneuriale. Une surprise pour vous?

Pas du tout.

Pourquoi?

Parce que nous sommes une bonne équipe, une équipe dans le sens noble du terme. Je n’avais encore jamais connu un tel état d’esprit de solidarité et de sacrifice dans un vestiaire. Nous ne sommes pas des coéquipiers, nous sommes des frères. Nous ne bossons pas pour notre pomme, nous travaillons pour le groupe. D’ailleurs, c’est clair, ce qui est écrit devant le maillot a bien plus d’importance ce de qui est écrit à l’arrière. Je peux vous dire un truc?

Bien sûr!

J’ai la chance de jouer à Gatineau, en Ligue de Hockey Junior Majeure du Québec, où je prends mon pied. Avant chaque match, on a droit à l’hymne national canadien. C’est beau, c’est émouvant. Mais, depuis quelque temps en l’entendant, je me disais: «J’ai hâte d’entendre le nôtre, le Suisse.» Cela me manquait et cela démontre à quel point je suis fier d’être Suisse, et tous mes coéquipiers le sont également.

Contre la Suède, on a vu du talent aussi...

Tant mieux. Mais cela n’est pas du hasard. Regardez le profil des joueurs. Nous sommes dix à porter le maillot d’un club canadien, deux de nos gars jouent en Suède et plusieurs autres patinent en National League et en Swiss League. Nous commençons donc à avoir une certaine expérience dans le hockey des adultes. C’est un sacré atout.

La suite?

Peu importe l’identité de l’adversaire qu’il soit canadien ou finlandais (ndlr: à l’heure de l’entretien, le nom de l’adversaire de la Suisse en demi-finale n’était pas connu et Aebischer ignorait qu’il s’agirait de la Finlande), nous savons que nous avons les qualités pour battre tout le monde. Et que, surtout, nous avons l’ambition de faire briller ce joli maillot à croix blanche.

(nxp)