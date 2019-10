Nombreuses seront les équipes à redescendre de Davos avec une défaite. En ce sens, celle des hommes de Christian Dubé n’a rien de dramatique si on la sort de son contexte. Surtout eu égard à l’implication irréprochable dont ceux-ci ont fait preuve. Au moment où ils étaient en train de faire pencher la balance dans leur direction, une erreur individuelle a tout ruiné. Une passe dans l’axe a été interceptée par Marc Aeschlimann. Le défenseur reconverti en joueur de centre a ensuite allumé la lucarne de Reto Berra (2-1) Propre. Cette horreur de relance signée Tristan Vauclair a suffit à causer la perte de Fribourgeois incapables de se relever par la suite.

Et c’est finalement là le plus embêtant dans cette défaite. Car s’incliner dans les montagnes grisonnes, on l’a déjà écrit, est une péripétie qui peut arriver. Il est davantage dommageable de ne pas être capable de réagir à un «simple» coup dur. Surtout lorsque le club en question couche sur deux défaites de rang et tente tant bien que mal de s'accrocher au peloton. Le passif fribourgeois est ce matin de huit unités sur la barre. Avec 1,85 but par match, les Dragons sont de loin les plus mauvais de la ligue. Voilà pour la froide réalité des chiffres.

Et puis il y a cette impression que FR Gottéron vaut mieux que ce que cette équipe «moissonne» depuis une semaine. Mardi face à Langnau, les Dragons étaient les meilleurs sur la glace et sont repartis battus. Hier, à Davos, ils dominaient les Davosiens lors d’une bonne deuxième période. La similitude entre les deux défaites? Les joueurs offensifs n’ont à chaque fois pas répondu présents et c’est inquiétant. Car c’est par les crosses de David Desharnais, Viktor Stalberg, Killian Mottet ou Daniel Brodin que doit venir la solution.

Face à un HC Davos étonnamment bon en ce début de saison, FR Gottéron a joué une partition solide. Rien de génial, certes. Mais une rencontre cohérente et une vraie idée de ce qu’il faut faire pour avoir du succès. C’est déjà une bonne nouvelle. En ces périodes troublées, il n’y a hélas pas grand-chose d’autre à quoi s’accrocher avant la réception de Lausanne ce samedi soir.

Davos - Fribourg Gottéron 3-1 (1-1 1-0 1-0)

Vaillant Arena, 3717 spectateurs. Arbitres: MM. Heberisen, Rohatsch (GBR); Altmann et Wolf.

Buts: 12e Marti (Lhotak, Vauclair) 0-1. 20e Tedenby (Rantakari/5 c 4) 1-1. 38e Aeschlimann 2-1. 50e Baumgartner (Herzog) 3-1.

Davos: Van Pottelbergh; Du Bois, Jung; Rantakari, Paschoud; Stoop, Guerra; Kienzle; M.Wieser, Lindgren, Palushaj; Herzog, Corvi, Tedenby; Ambuehl, Baumgartner, Meyer; Frehner, Aeschlimann, D.Wieser; Bader. Entraîneur: Wohlwend.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Chavailaz; Kamerzin, Furrer; Forrer, Marti; Stalder, Abplanalp; Brodin, Walser, Mottet; Rossi, Desharnais, Stalberg; Vauclair, Schmutz, Lhotak; Lauper, Marchon, Schmid. Entraîneur: Dubé.

Notes: Davos sans Hischier, Barandun ni Glarner (club ferme), Buchli, Nygren et Heinen (blessés). Fribourg sans Sprunger, Bykov (blessés) ni Schneeberger (surnuméraire). Sortie sur blessure: Forrer (6e). Fribourg Gottéron sans gardien de 58’37’’ à la fin du match.

Pénalités: 1 x 2’, 1 x 10’ (Corvi) contre Davos, 2 x 2’ contre Fribourg Gottéron.