Ancien gardien de référence mondiale, Petr Cech, qui a notamment fait les beaux jours de Chelsea et d'Arsenal, a réussi des débuts remarqués avec le club de hockey sur glace de Guildford Phoenix (4e division britannique) qu'il a rejoint la semaine passée.

Retiré des terrains de football depuis la fin du mois de juin, le Tchèque de 37 ans a été le héros de sa première rencontre dimanche, en sortant deux tirs au but adverses. Décisif, il a été élu homme de la partie gagnée face à la réserve des Swindon Wildcats.

Petr Cech can do it all ???? ??



He saved two crucial penalties for a shootout win! pic.twitter.com/YB7bv4veiS — ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2019

Assaillis par ses nouveaux coéquipiers sur la glace, Petr Cech ne boudait pas son plaisir. «C'était un peu un rêve d'enfant de jouer un jour un match, et maintenant c'est arrivé, a-t-il expliqué, relate «CBS». Personne ne pourra me l'enlever, c'est très agréable.»

Petr Cech gardien de hockey, c’est fort ! pic.twitter.com/B73XSAgwE4 — Charles Trognon (@CharlesTrognon) October 14, 2019

Pour sa grande première dans son nouveau costume, le conseiller technique du club de Chelsea portait un casque personnalisé avec le drapeau britannique et les écussons de ses deux anciens clubs. Et il espère le renfiler au plus vite.

"This is something I do when I have time" ????



Petr Cech explains how he'll balance his ice hockey duties with his work for Chelsea ???????? pic.twitter.com/BRJQ4Lldxk — Goal (@goal) October 14, 2019

JSa