Benjamin Baumgartner - Dario Meyer - Benjamin Baumgartner - but. Il restait encore cinq minutes à jouer lorsque les deux hommes se sont associés pour mettre un point final au récital grison. Pour son retour à la maison après huit matches sur la route, le HC Davos a fait du Davos. Un jeu enlevé fait de petites passes et d’une volonté constante de jouer vers l’avant. Avec un coach néophyte à la bande, Christian Wohlwend, les Grisons n’ont pas transigé avec les fondements du jeu à la davosienne. Hier, c’était comme si on revivait un match avec un certain Arno Del Curto derrière le banc.

Si l’on fait abstraction de sa fin de règne en queue de poisson, le mage davosien a habitué la station à une certaine idée de l’esthétisme. Du côté de la Vaillant Arena, on ne se contente pas d’une victoire poussive arrachée en ponçant les bandes. Non. Il faut des succès, des buts et du spectacle. Surtout du spectacle. Hier les trois ingrédients étaient réunis. Et ce sont les Biennois qui en ont fait les frais.

Les Davosiens se sont longuement amusés à tourner autour d’une arrière-garde seelandaise regroupée autour d’Elien Paupe. Préféré à Jonas Hiller (au repos), le second gardien n’a qu’un but sur la conscience. Celui qui a lancé la machine davosienne. Que c’est beau de voir la ligne composée d’Enzo Corvi, Matthias Tedenby et Fabrice Herzog réaliser une valse biennoise en zone offensive.

Les visiteurs, qui cèdent leur place de leader à Zurich, n’ont pas grand-chose à regretter de leur prestations dans les montagnes grisonnes. Tout juste auraient-ils pu préserver un semblant d’espoir après le 3-1 de Marc-Antoine Pouliot (38e). Mais le suspense n’a duré qu’une minute, le temps pour les joueurs locaux de reprendre trois longueurs d’avance. Et lorsque tout roule, une équipe comme ce HCD est terriblement difficile à contrer. Impossible même. Hier, c’est comme si les fantômes de Reto von Arx, Josef Marha ou Petr Sykora avaient rechaussé les patins. Andres Ambuehl, vestige de cette glorieuse époque, était encore là, lui. Pour son 1001e match, le chef de meute a servi de pont entre une riche histoire et un futur en train de s’écrire.

Grégory Beaud, Davos

Les détails du match en cliquant ici.