Le public de Malley 2.0, hier, avait tout pour rentrer à la maison avec le sourire. Ses protégés avaient livré une prestation terriblement aboutie face à une équipe de Zoug appelée à être un des cadors de la ligue. Le meilleur match de la saison lausannoise? Possible tant le jeu offensif est de plus en plus structuré et l’organisation défensive en place. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Il y a tout de même un inévitable «mais» (sinon ce serait trop beau).

Une fois encore, Ville Peltonen a «tiré» sur ses principaux leaders. Petteri Lindbohm a même joué plus de 23 minutes face à la formation de Suisse centrale. Les Torrey Mitchell, Dustin Jeffrey ou encore Joel Vermin ont également été plus utilisés qu’à leur tour par l’entraîneur finlandais. Une constante depuis le début de saison qui met un petit bémol sur la prestation lausannoise pourtant si plaisante à voir. Sur le long terme, ces minutes de jeu pourraient-elles avoir un impact sur le rendement des individualités vaudoises? Quiconque se rappelle du Jonas Junland cramé de décembre 2017 (8 matches, 1 point) répondra par l'affirmative à cette interrogation.

Après cinq journées de championnat, Lausanne place deux joueurs aux rangs 1 et 2 du classement des compteurs. Mais LHC fait également forte impression au niveau des minutes de présence sur la glace. Ils sont six à patiner durant plus de 20 minutes par rencontre. Aucune équipe n’en possède autant (voir tableau ci-dessous).

Face à Zoug, nombreuses sont les individualités lausannoises à avoir disposé d’un temps de jeu (très) limité. Ainsi, six hommes sur vingt ont griffé la glace moins de dix minutes et Lausanne ne déplore actuellement qu’un seul blessé: Loïc In-Albon, centre de la quatrième ligne. Sans lui faire injure, il serait excessif de dire que son absence chamboule drastiquement la répartition des responsabilités au sein du LHC.

Comment fera Ville Peltonen lorsque sa rotation sera mise à mal par les aléas qui émaillent une saison (méforme, suspensions ou blessures...)? Il sera intéressant de voir quelles options émergeront du côté de Malley 2.0 le moment venu.

Nombre de joueurs avec plus de 20 minutes de temps de glace par équipe

6 Lausanne

3 Zoug

2 GE Servette, Davos, Lugano, Berne et Langnau

1 Ambri, ZSC Lions et Bienne

0 Rapperswil et FR Gottéron (nxp)