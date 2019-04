4-0. Propre, net et précis. Jamais les Blue Jackets de Columbus n'ont été en danger dans ce premier tour des play-off de NHL. Pourtant, il y avait le Lightning de Tampa Bay en-face. Ni plus ni moins que la meilleure équipe de la saison régulière. Et de loin. Pas de quoi faire trembler Dean Kukan, invité surprise de cette fin de saison. Le défenseur international suisse a trouvé une place dans l’alignement de John Tortorella en toute fin de saison régulière, après n’avoir quasi pas joué durant 70 matches. Depuis, il est devenu un des éléments importants de la brigade défensive de «CBJ». Dans la nuit de mardi à mercredi, il a même joué plus de 18 minutes lors du quatrième succès des Blue Jackets. Interview.

Dean Kukan, sentez-vous de l’euphorie en ce moment dans la ville de Columbus?

Historiquement, Columbus n’est pas une ville folle de hockey sur glace. Je crois que c’est en train de changer (rires). Mais je dois dire que j’ai été particulièrement surpris par l’atmosphère dans la patinoire lors de nos matches à domicile lors de ces play-off. Il est en train de se passer quelque chose de bien. C’est agréable d’en faire partie.

Surtout que durant toute la saison, vous étiez plutôt spectateur qu’acteur...

Exactement. C’était assez difficile à vivre, pour moi. J’étais très souvent le septième défenseur et me retrouvais tout le temps en tribunes. Je devais jouer lorsqu’un coéquipier était blessé ou malade. Mais dans ces conditions je n’étais jamais vraiment dans le rythme. Et puis tout a changé à Vancouver le 24 mars.

Pourquoi?

Nous avons gagné un gros match et avons commencé une série positive. J’ai trouvé une place dans le roster. Mais j’ai surtout pris confiance en moi. Comme je jouais plus régulièrement, je me suis senti de mieux en mieux. Après une éternité sans jouer, se retrouver plus d’un quart d’heure sur la glace, c’est le jour et la nuit.

Durant cette période de doute, n’avez-vous pas songé à tout arrêter et rentrer en Suisse?

Non, jamais. Pour la simple et bonne raison que j’ai encore un contrat pour une saison supplémentaire. C’est pour cela que je ne me suis pas trop stressé et que j'ai accepté ma situation sans broncher. Si j’avais été en fin de contrat, peut-être que je me serais posé d’autres questions. J’ai continué à travailler dans l’ombre en me disant que, tôt ou tard, ma chance arriverait. Mais je dois bien avouer que ce n’était pas simple.

D’autres joueurs, qui sont rentrés en Suisse sans avoir goûté à la NHL, ont évoqué ce moment où ils ont su que c’était l’heure de rentrer. N’avez-vous vraiment pas eu ce sentiment?

Je comprends ce sentiment. Mais même si ce ne fut pas toujours facile, je ne l’ai jamais eu. J’ai toujours pensé être suffisamment bon pour jouer en NHL.

N’auriez-vous pas préféré jouer en AHL plutôt qu’être spectateur en NHL?

C’est dur à dire. Il y a du positif et du négatif des deux côtés. Mais au bout du compte, je pense qu’il est davantage profitable d’être surnuméraire en NHL. Pourquoi? S’entraîner toute l’année avec des joueurs de NHL te fait progresser. J’ai eu la chance d’avoir des sessions d’entraînement supplémentaires avec les assistants. C’est aussi grâce à cela que j’ai fini par obtenir ma chance. Ils ont vu que je bossais bien. Et ils m’ont vu progresser.

De Suisse, cette progression en fin de saison semble fulgurante...

D’ici aussi (rires)!

Malgré tout, vous semblez à votre aise, même en play-off...

C’est vrai. Mais ne vous y trompez pas. C’est un sacré pas vers l’avant de jouer en play-off par rapport à la saison régulière. Je sais que je ne suis pas le plus physique de l’équipe, mais j’essaie de compenser autrement. On a l’habitude de dire, en anglais, que c’est «another animal». Une toute autre épreuve à surmonter. Tout va plus vite. L’intensité est énorme.

Surtout lorsque l’on affronte Nikita Kucherov, le meilleur attaquant de la ligue...

Par chance, il a été suspendu durant un match de cette série (rires).

Comment appréhendez-vous les shifts lorsqu’il est sur la glace?

Il faut toujours regarder où il est. Ce n’est pas évident. Lorsqu’il pose un patin sur la glace, tu sais qu’il va falloir faire encore plus gaffe que d’habitude. Jouer plus simple encore. Le but est de ne pas lui laisser de temps pour jouer. Le harceler physiquement. C’est d’ailleurs globalement ce que nous avons fait durant toute cette série contre Tampa Bay. Nous savions que nous n’étions pas la meilleure équipe sur la glace d’un point de vue technique. Mais nous savions aussi qu’en jouant de manière structurée et dure, nous avions nos chances.

Ce succès pourrait remettre en question votre participation au championnat du monde, non?

Si vous permettez, je vais plutôt ne pas penser à l’équipe de Suisse pour le moment (rires). Actuellement, toute mon attention est focalisée sur ces play-off de NHL. Rien d’autre.

Vous étiez présent à Copenhague lors de la finale perdue contre la Suède l’an dernier. Quel souvenir en gardez-vous?

Globalement, ce tournoi était un moment génial avec une belle équipe. Nous étions soudés. Cette défaite en finale a forcément fait mal sur le moment. Mais dès le lendemain, lorsque nous avons été accueillis en Suisse, c’était déjà plus facile. Mon état d’esprit, avec du recul, est que nous n’avons pas perdu l’or, mais gagné la médaille d’argent. Et ça, on ne pourra jamais nous l’enlever. (nxp)