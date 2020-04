En juin prochain, un point sera ajouté à l’ordre du jour de l’assemblée générale des clubs: la promotion automatique d’une formation de Swiss League en National League au terme de la saison 2020-2021. Cette idée vient contrebalancer le fait qu’il ne devrait pas y avoir de relégué de première division lors du prochain exercice. Conséquence de cette proposition débattue? Le championnat suivant se disputerait avec 13 formations, comme ce fut déjà le cas au début des années 2000.

Cette solution hybride est-elle la bonne solution pour faire face à la crise du coronavirus que vit actuellement le hockey suisse?

OUI. Il faut protéger les clubs

Grégory Beaud, journaliste

Depuis le début de cette crise du coronavirus, certaines formations de National League sont en danger. Peut-être ne le disent-elles pas de manière aussi directe, mais les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre pourraient durer dans le temps. Entre la possible désertion de certains sponsors ou la perte de l’exercice 2019-2020 à éponger, les raisons de se faire des cheveux blancs sont nombreuses. Dès lors, l’abolition de la relégation est une évidence et ne devrait même pas se remettre en question. Il est totalement injustifiable de faire guerroyer contre une culbute en Swiss League des équipes mal en point financièrement.

Mais cette unique solution ne fait que repousser un problème: l’intérêt de la Swiss League. Il n’est déjà pas aisé de «vendre» le championnat de deuxième division où s’affrontent clubs formateurs et formations visant le haut du classement. Si, en plus, tout ce petit monde joue une saison entière pour beurre, autant abandonner purement et simplement la tenue de la compétition.

Une promotion est nécessaire et plusieurs clubs ont les reins suffisamment solides pour ambitionner de se frotter à l’élite. Kloten et Viège sont les principaux. En l’état - et quiconque m’a lu depuis une année -, cette augmentation du nombre de clubs à 13 ne doit être qu’une étape vers les 14 et une ligue fermée. Six clubs en play-off, six clubs en tour de classement pour déterminer les derniers qualifiés et deux clubs sous les cocotiers. Point de pression financière et un plus grand accent mis sur la jeunesse pour les équipes moins fortunées. Je l’ai déjà écrit. Faisons de cette crise une opportunité.

En Suisse, on aime bien quand tout est carré. Le chiffre pair de douze rassure probablement plus que l’impair treize. Mais lorsque l’on voit le calendrier bancal de la saison dernière, il n’y a pas de quoi être inquiet. Même avec une équipe de plus, il sera compliqué de faire un plan de matches plus biscornu.

NON. Il ne faut pas toucher à notre identité

Emmanuel Favre, chef des sports

Une fois à 13, ils voudront être 14. Et d’autres problèmes surviendront.

Les bons dirigeants sont des visionnaires. Comme il serait malhonnête de penser que les dirigeants des douze clubs de National League (NL) ne sont pas bons, on peut aisément imaginer qu’ils sont visionnaires.

Mais qu’ont-ils dans le viseur?

Tout simplement une NL verrouillée à 14 en 2022-2023 parce qu’ils ont réalisé que la crise leur imposera une série d’économies. Ainsi, ils écarteront le risque de la culbute et pourront brandir le chapelet d’excuses si leur club ne devait pas se qualifier pour les play-off.

Alors tentons d’être encore plus visionnaires que ces visionnaires. A quoi ressemblera le hockey suisse le 10 mars 2023, au terme de la saison régulière?

En NL, six équipes ne prendront pas part aux séries éliminatoires et cesseront leurs activités avant la fin de l’hiver. Dans les bureaux, les gestionnaires, qui avaient forcément spéculé sur une accession au top 8, se demanderont comment régler les salaires et les charges jusqu’au 30 avril, date d’échéance des contrats des joueurs et du personnel d’entraîneurs.

En Swiss League, les huit formations en play-off tenteront de trouver la motivation pour aller chercher un trophée sans aucune saveur. Imaginez: on est, on est, on est les champions... de Swiss League. Pas vraiment sexy et pas vraiment vendeur pour motiver les partenaires commerciaux.

Au café du commerce et de la «pato», les fans, eux, referont l’histoire. Ils disserteront sur la promotion de Gottéron en LNA en 1980. Sur celles du Lausanne HC en 1995, de GE Servette en 2002 et de Bienne en 2008. lls frissonneront en se remémorant les fabuleuses épopées d’Ajoie, de La Chaux-de-Fonds et de Sierre, qui s’étaient presque accidentellement invités dans la grande ligue. Et ils arriveront à une inéluctable conclusion: c’était mieux avant.

Alors, surtout, que les visionnaires changent de vision et ne zigouillent pas des éléments qui font partie de l’identité d’un si merveilleux produit: le spectre d’une relégation et la perspective d’une promotion.