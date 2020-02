Le leader du championnat aura dû patienter jusqu’à la mi-match avant de parvenir à déjouer Reto Berra. Les Zougois ont toutefois eu un petit coup de pouce bien involontaire de Jérémie Kamerzin, auteur d’un but contre son camp consécutivement à un tir de Santeri Alatalo, pour ouvrir la marque (31e, 1-0).

Auparavant, les hommes de Christian Dubé s’étaient créé un nombre conséquent d’occasions de toute première qualité: Matthias Rossi (1e), Lukas Lhotak (6e), David Desharnais (23e), de retour au jeu, et Tristan Vauclair (25e) ont tous échoué alors qu’ils se trouvaient pourtant en position extrêmement favorable. Les Zougois pensaient avoir fait le plus dur en doublant la mise peu avant la deuxième pause en supériorité numérique. Mais le but de Carl Klingberg a finalement été refusé après la consultation des images vidéo pour une obstruction préalable sur le gardien fribourgeois (38e).

Le leader du championnat s’est toutefois offert une marge de sécurité en début de troisième période grâce à Yannick Zehnder (42e, 2-0). Le topscorer Grégory Hofmann a ensuite classé l’affaire en marquant le 3-0 (51e). Zehnder (57e) et Hofmann (57e) se sont chacun offert un doublé en marquant deux fois en l’espace de quelques secondes. Pour les Dragons, cette défaite ne porte pas à conséquences puisque Berne et Langnau, ses poursuivants au classement, ont aussi perdu. FR Gottéron (8e, 61 points) a toujours une longueur d’avance sur le CP Berne (9e, 60).

Zoug – FR Gottéron 5-0 (0-0 1-0 4-0)

Bossard Arena.

Arbitres: MM. Müller, Kaukokari, Obwegeser et Kehrli.

Buts: 31e Alatalo 1-0, 42e Zehnder (Klingberg) 2-0, 51e Hofmann (Kovar, Klingberg) 3-0, 57e (56’49) Zehnder (Zgraggen) 4-0, 57e Hofmann (Kovar) 5-0.

Zoug: Genoni; Diaz, Morant; Schlumpf, Geisser; Thiry, Alatalo; Zryd, Zgraggen; Martschini, Lindberg, Martinsen; Klingberg, Kovar, Hofmann; Simion, Albrecht, Bachofner ; Langenegger, Leuenberger, Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

FR Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Abplanalp, Marti; Kamerzin, Furrer; Gähler, M. Forrer; Rossi, Desharnais, Stalberg; Sprunger, Schmutz, Brodin; Vauclair, Walser, Marchon; Lauper, Schmid, Lhotak. Entraîneur: Dubé.

Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug, 4 x 2’ contre FR Gottéron.

Notes: Zoug sans Schnyder, Senteler (blessés) ni Thorell (surnuméraire). FR Gottéron sans Bykov, Chavaillaz, Mottet (blessés) ni Boychuk (surnuméraire). Lauper dispute son 750e match en Ligue nationale. But de Klingberg annulé pour une obstruction sur Berra (38e). Tir sur le poteau: Morant (26e).