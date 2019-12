Après avoir essuyé cinq revers consécutifs, les San Jose Sharks ont renoué avec la victoire en NHL. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que quatorze matches figuraient au calendrier, les Californiens ont battu les Vancouver Canucks 4-2.

Décoré par la deuxième étoile, Timo Meier a inscrit le 2-0 à la 48e minute au terme d’un superbe mouvement concocté avec Evander Kane.

Now THIS is p?o?d?r?a?c?i?n?g? goal scoring! @MeierTimo | #SJSharks pic.twitter.com/dmSdHv20rP