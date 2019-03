Le nom du dernier demi-finaliste, Lausanne, n'a été connu que samedi soir. Dès mardi, il ne seront plus que quatre à se battre pour le titre national. Deux Romands sont encore en lice. A quelques heures du lâcher de puck, les journalistes de la rubrique hockey de notre rédaction se sont livrés au petit jeu des pronostics.

Cyrill Pasche:

Berne (1er) -Bienne (4e) 4-3

Explication: Et à la fin, c’est Berne qui gagne… Les Biennois ont certes de solides arguments à faire valoir face au rival cantonal. Il manque toutefois encore un tout petit quelque chose (un véritable blueliner pour commencer) pour piéger les Bernois sur une série au meilleur des sept matches. Les Ours ont éprouvé mille difficultés au tout précédent face à GE Servette, mais le SCB reste une froide machine à gagner des batailles en play-off et possède surtout l’expérience des grands rendez-vous.

Zoug (2e) - Lausanne (3e) 4-2

Explication: Lausanne s’est libéré du poids des attentes en franchissant enfin un tour de play-off dans l’élite. Le LHC reste malgré tout bien trop dépendant de sa ligne de parade pour inquiéter le EVZ sur la durée. Si le Canadien Dustin Jeffrey se remet assez rapidement de ses pépins physiques, alors les Lions peuvent espérer prolonger la série. Si tel n’est pas le cas, le jeu stéréotypé prôné par Ville Peltonen devrait vite atteindre ses limites face à la force de frappe offensive et la profondeur de banc des Zougois.

Jérôme Reynard:

Berne (1er) -Bienne (4e) 4-2

Explication: Berne se retrouve face à un adversaire qui lui conviendra mieux que Ge/Servette en quarts de finale. Qui devrait moins l’agresser, moins le gêner tactiquement. Mais les Ours ne vont pas classer l’affaire en deux temps trois mouvements pour autant. Car Bienne demeure un véritable client, une équipe complète, qui n’est pas en demi-finales pour la deuxième fois d’affilée par hasard. Le duel des gardiens vaudra son pesant de cacahuètes. Si Genoni fait du (vrai) Genoni, Berne ira en finale.

Zoug (2e) - Lausanne (3e) 4-2

Explication: Voilà le LHC libéré d’un poids et dans un costume d’outsider qui peut lui convenir, système de jeu compris. A lui d’apprendre de ses erreurs et de surfer sur les vertus d’une victoire au septième match d’une série. D’autant que Zoug n’a pas joué depuis plus d’une semaine. Rayon rythme et émotions, Lausanne aura un petit avantage mardi lors de l’acte I. Mais les joueurs de Suisse centrale auront celui de la fraîcheur physique, qui peut peser sur la longueur. Et puis, leur force de frappe supérieure ainsi que leur gardien plus expérimenté parlent en leur faveur.

Christian Maillard:

Berne (1er) -Bienne (4e) 3-4

Explication: En jouant pratiquement... huit matches (avec les prolongations), les Ours ont grillé énormément d’énergie lors du tour précédent, en séchant sur un Robert Mayer impérial et le système des Genevois qui les ont fortement contrarié. Ils ont même perdu Haas au combat. Face à un Bienne pouvant également s’appuyer avec Jonas Hiller sur un portier cinq étoiles dans la cage, le scénario risque de se répéter dans ce derby bernois. Le coach Antti Törmänen, déjà demi-finalistes l’an passé avec cette formation, possède des joueurs de talent dans son effectif pour faire encore mieux cette saison.

Zoug (2e) - Lausanne (3e) 4-1

Explication: Peut-être bien qu’avec l’euphorie de cette qualification «historique» pour les demi-finale, les Vaudois vont pouvoir enchaîner avec un succès à la Bossard Arena, profitant de l’inactivité des Zougois, qualifiés rapidement face à Lugano. Comme l’avait fait les Servettiens d’entrée contre Berne. Un succès à la Pyrrhus. Mais avec la blessure (aux adducteurs?) de Dustin Jeffrey, maître à jouer du LHC, la donne a changé. La série ne devrait pas s’éterniser et vite tourner du côté des coéquipiers d’un Tobias Stephan, bien décidé de quitter la Suisse centrale pour... Lausanne avec un titre.

Grégory Beaud:

Berne (1er) -Bienne (4e) 4-3

Explication: Berne n'est de loin pas serein depuis le début de ces play-off. A-t-il les moyens de hausser le niveau de jeu? Il le faudra car Bienne, de son côté, l'a fait contre Ambri. Les Ours n'ont en tout cas pas une marge de manoeuvre immense et pourraient bien devoir sortir le bleu de travail pour passer. Si les premières lignes seelandaises sont potentiellement moins dominants que celles du SCB, la profondeur de banc pourrait faire mal aux Ours. Ce sera serré.

Zoug (2e) - Lausanne (3e) 4-2

Explication: La belle machine zougoise sera compliquée à arrêter cette année. Et Lausanne a perdu trop de force au cours de son quart de finale face à Langnau pour tenir le rythme. Contre Lugano, le EVZ a réalisé une démonstration de sa force. De la défense à l'attaque sans oublier le gardien, l'équipe de Suisse centrale semble ne pas avoir de point faible. Lausanne n'a rien à perdre, c'est l'argument qui pourrait plaider en sa faveur. Cela sera tout de même trop léger pour passer.

Grégoire Surdez:

Berne (1er) -Bienne (4e) 4-2

Explication: Un duel de coaches. Forcément puisque les deux entraîneurs ont déjà connu les joies du titre avec les Ours de Berne. La question: Antti Törmanen, qui fait un super boulot chez le voisin du HC Bienne peut-il régater avec Kari Jalonen? La réponse est oui. C'est sans doute la qualité et la profondeur de l'effectif bernois qui fera la différence sur la longueur. En quart contre Genève, dans une série épique, Berne a surtout tenu le choc grâce à ses lignes 3 et 4. On peut parier sur un réveil d'Andrew Ebbett et autres Tristan Scherwey et Thomas Rüefenacht, bien discrets contre les Aigles.

Zoug (2e) - Lausanne (3e) 4-1

Explication: Un patin qui s'enfonce dans la glace, un adducteur qui grince, et tout est dépeuplé. Qualifié pour la première fois de son histoire pour une demi-finale, le LHC doit faire face à deux sérieux problèmes. Dustin Jeffrey, le meilleur centre du championnat, s'est blessés aux adducteurs et ne commencera pas la série contre Zoug. Le second souci à régler pour les Vaudois, c'est tout simplement ce EV Zoug qui semble plus complet que jamais. Un patron dans les buts (Stephan), un patron en défense (Diaz), une multitude de patrons en attaque (Martschini, Suri, Everberg, Roe, Klingberg, McIntyre): c'est l'année du EV Zoug.

