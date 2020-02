Seul le HC Viège, opposé à Thurgovie au premier tour, n'aura pas droit à son derby en quart de finales des play-off. La «faute» à l'autre club valaisan, le HC Sierre, qui a manqué les séries à sa première saison en Swiss League.

Les autres affiches? Ajoie-La Chaux-de-Fonds, le derby romand. Olten-Langenthal, le derby de la Haute-Argovie. Kloten-GCK Lions, le derby zurichois. Si cette dernière affiche ne va pas forcément drainer les foules (GCK Lions, club ferme des ZSC Lions, disputant ses matches devant seulement quelques curieux), les autres paires promettent des patinoires pleines dès ce mercredi soir. A commencer par les matches qui vont opposer Olten à Langenthal, des derbies toujours explosifs entre clubs qui ont pas mal de contentieux à régler.

Une défaite volontaire?

La façon dont Langenthal a «assuré» sa sixième place en prenant le plus grand soin possible à éviter le HC Viège (4e) a d'ailleurs fait jaser en Haute-Argovie. Le quotidien «Langenthaler Tagblatt» a même évoqué la thèse d'une «défaite planifiée»: en effet, dans la dernière minute du dernier match de la saison régulière face à Wintherthour et alors que le score était de 2-2, le SCL a... sorti son gardien au profit d'un sixième joueur de champ. Une aubaine pour Winterthour, qui a inscrit le but gagnant à 20 secondes de la fin du temps réglementaire et s'est adjugé les trois points en jeu...

Une drôle de manœuvre qui n'aura finalement servi à rien pour l'équipe du directeur sportif Kevin Schläpfer, puisque Kloten (1er), dans le même temps, s'était incliné à Thurgovie (5e) et qu'une victoire ou défaite de Langenthal n'avait plus aucune incidence sur le classement. «Je tiens à clarifier avec véhémence que nous ne voulions pas perdre ce match», s'est défendu Schläpfer sur SRF. «Nous sommes des sportifs qui voulons gagner chaque match et aller le plus loin possible.»

Langenthal se consolera donc assez facilement avec cette sixième place qui lui permet de défier le grand rival d'Olten.