C'est 1-1 dans le «derby du plexiglas» entre le HC Bienne et le CP Berne! Mardi soir à la Tissot Arena de Bienne, Jonas Hiller avait piqué une grosse colère après le premier but du CP Berne. Le portier du HC Bienne s'était en effet arrêté de jouer après que le puck ait rebondi sur le plexiglas au bout du banc de son équipe, estimant que le palet était sorti de la surface de jeu et spéculant sur le fait que l'arbitre interromprait la partie. Le capitaine du SCB, Simon Moser, rôdait par là et en avait profité pour inscrire le 0-1 dans la cage vide.

Jeudi lors de l'acte V, tandis que le CP Berne était mené 1-0 et tentait le tout pour le tout afin d'égaliser, ce sont cette fois-ci les Biennois qui ont bénéficié d'un concours de circonstances identique pour inscrire le but de la sécurité. Rappel des faits: le Canadien du SCB Andrew Ebbbett a dégagé le puck en fond de patinoire ... et ce dernier a encore rebondi sur l'arrondi du plexiglas avant d'arriver directement sur la palette de Marc-Antoine Pouliot! Le Québécois du HCB a profité de l'aubaine pour marquer le 0-2 dans la cage vide au moyen d'un lob de toute beauté depuis son camp de défense. Il restait alors 102 secondes à jouer.

Détail piquant: comme mardi à Bienne, Jonas Hiller (que l'on aperçoit brièvement le bras levé derrière son but sur la vidéo) a dans un premier temps fait signe aux arbitres que le puck était sorti de la surface de jeu, avant de se raviser en constatant que son équipe venait de récupérer le palet!

(nxp)